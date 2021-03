Renault Twingo I - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

De facelift die de eerste Renault Twingo in 1998 kreeg, was gelukkig behoorlijk subtiel. Toch heeft een late Twingo I door een reeks kleine wijzigingen een heel andere uitstraling.

De eerste Renault Twingo verscheen in 1993 en schudde toen het kleine-auto-segment stevig op. De auto was met z’n driedeurs, MPV-achtige koetsje, aandoenlijke voorkomen en ronde vormen zó modern en zó verfrissend anders, dat hij al snel uitgroeide tot een soort automobiele legende. Je zou de Twingo daarmee zomaar kunnen noemen in het rijtje waarin ook de Renault 4, de Mini, de Citroën 2CV en de Fiat 500 thuishoren, al is de veel recentere Twingo natuurlijk wel minder belangrijk als het gaat om het (auto-)mobiel krijgen van grote bevolkingsgroepen.

Japan

In plaats daarvan ontleent de Twingo zijn vroege klassiekerstatus volledig aan zijn eigen slimme indeling en frisse uitstraling. De auto oogt als een product van de late jaren negentig, terwijl de eerste Twingo toch echt al in 1993 verscheen. In Japan deed de kleine Renault trouwens wel een belletje rinkelen, maar in Europa hadden we zoiets nog nooit gezien.



Omtrek gelijk

Dat de Twingo zo modern oogde, betekende ook dat hij goed houdbaar was. Renault voelde zich pas in 1998, vijf jaar na de introductie, geroepen om het model eens stevig op te frissen. Hoewel, stevig … aan omtrek van koplampen, achterlichten en bumpers veranderde eigenlijk niets. In plaats daarvan koos Renault voor een reeks kleinere aanpassingen. De aanvankelijk losse en oranjekleurige richtingaanwijzers werden tot één geheel gesmeed met de nu heldere koplampunits. Tegelijkertijd werden de bumpers gladgetrokken en bij luxere versies deels meegespoten. De achterlichten kregen een andere indeling en een geheel rode afdekking. Ook het interieur werd aangepakt, waarbij onder meer een moderner airbagstuur zijn opwachting maakte.

Logo

In 2000 volgde nog een kleine opfrisbeurt, waarbij onder meer voor het eerst het embleem van Renault op de achterklep verscheen. Verder bleef het uiterlijk intact, waarmee het des te knapper is dat de Twingo het tot 2004 wist uit te houden in zijn originele vorm. Hadden we al gezegd dat deze auto zijn tijd ver vooruit was?