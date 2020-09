Eerste foto's nieuwe BMW X1

BMW heeft een nieuwe X1 in de ontwikkelingskamer staan. Deze derde generatie van de X1 is nu voor het eerst duidelijk vanuit alle hoeken te zien.

De huidige tweede generatie van BMW's X1, die in weerwil van zijn naam níet de kleinste SUV-achtige van het merk is, kwam in 2015 op de markt en daarmee is het model al toe aan een opvolger. Niet dat vijf jaar nu zo oud is, maar BMW heeft sinds kort de neiging zijn SUV's een vrij korte carrière te gunnen. Zo ging de vorige generatie X5 ook slechts vijf jaar mee alvorens hij door het huidige model werd vervangen. Vandaag hebben we de eerste foto's van de nieuwe, derde generatie X1 te pakken.

De huidige X1 is nog een achterwielaandrijver, maar het is aannemelijk dat BMW de volledig nieuwe X1 net als de 1-serie, 2-serie Gran Coupé en 2-serie Tourers op een voorwielaangedreven basis zet. De nieuwe X1 komt er ook in een volledig elektrische variant, een versie die net als de elektrische versies van de X3 en de op stapel staande 4-serie Gran Coupé een 'i' voor zijn naam krijgt. Die elektrische iX1 gedoopte X1 krijgt, net als bij de X3 momenteel al het geval is, natuurlijk gezelschap van een plug-in hybride variant én van een stel benzine- en dieselversies.

Vanbuiten is de X1 duidelijk een evolutie van de SUV die we nu kennen. De auto krijgt een behoorlijk hekwerk in zijn snuit, maar de relatief verticaal georiënteerde grille zoals voorop de 4-serie en op stapel staande M3 krijgt de X1 zo te zien niet. Opvallend detail zijn de verzonken portiergrepen, uitschuifbare exemplaren die onder meer op de nieuwe i4 en de op stapel staande iNext een plekje krijgen. We verwachten de nieuwe X1 niet voor volgend jaar op de markt.