Eerder dan BMW: Chinese JAC komt met X8

De Chinese fabrikant JAC heeft straks eerder dan BMW een auto met modelnaam X8 in de showrooms staan. JAC laat vandaag de eerste designschetsen zien van de Jiayue X8, een SUV die samen met de tevens geschetste Jiayue X4 waarschijnlijk eind dit jaar nog in China beschikbaar komt.

Eerder dit jaar maakten we kennis met de Jiayue X7, een SUV van het Chinese staatsbedrijf JAC Motors. De Jiayue X7 is een 4,77 meter lange SUV die deze Jiayue X8 boven zich krijgt. De X8 lijkt in grote lijnen sterk op de reeds genoemde X7, al is de aangekondigde nieuwkomer niet slechts een aangepaste variant van die SUV. De geschetste hoogpotige heeft net als de Jiayue X7 geknepen kijkers, een oplopende raamlijn en lichtunits door nagenoeg aan elkaar verbonden zijn en slechts worden onderbroken door het merkembleem.

JAC heeft nog geen motorische informatie vrijgegeven en ook de afmetingen houdt het bedrijf nog even onder de pet. Het is echter aannemelijk dat de X8 in grote mate gebruikmaakt van techniek die het bedrijf onder de koets van de Jiayue X7 heeft gestopt. Het lijkt erop dat je deze X8 moet zien als de zevenzitsversie van de X7, maar dat staat nog niet helemaal vast. Onder de kap van de X7 ligt een 175 pk en 250 Nm sterke 1.5, een turbomotor met vier cilinders die is gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Ook is deze machine met een zestraps automaat met dubbele koppeling te krijgen.

Jiayue X4

Ook lager op de SUV-ladder van JAC verschijnt straks een nieuw model: de Jiayue X4. Deze 4,41 meter lange, 1,8 meter brede en 1,66 meter hoge SUV heeft een wielbasis van 2,62 meter en is met die afmetingen te vergelijken met auto's als de Nissan Qashqai. Net als de Jiayue X7 en X8 lijkt deze nieuwkomer platte kijkers te krijgen, al oogt het geheel op deze compactere SUV net een tandje agressiever. Een in het zwart uitgevoerde D-stijl moet de suggestie van een 'zwevend dak' suggereren. De achterlichten zijn bij de X4 wél volledig met elkaar verbonden en eindigen aan weerszijden van het achterste verticale streep. De Jiayue X4 wordt straks in beweging gezet door een 150 pk en 210 Nm sterke geblazen 1.5. Zowel de Jiayue X4 als X8 komen niet naar ons deel van de wereld.