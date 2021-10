Edison Future toont elektrische pick-up en bestelbus

Elektrische pick-ups zijn in Europa een zeldzaamheid, maar in de VS lijkt men er straks mee doodgegooid te worden. Er is weer een nieuwe speler bij: Edison Future.

Vergeet Faraday Future, een nieuwe speler in de auto-industrie grijpt een andere iconische slimmerik aan voor zijn merknaam: Edison Future. Het nog onbekende nieuwe merk, onderdeel van het in Hongkong gevestigde SPI Energy, laat van zich horen met een enorme reeks foto's waarop twee veelbelovende modellen te zien zijn, de EF1-T en EF1-V. Kort gezegd een pick-up en een bestelbus die hun basis delen.

De EF1-T doet nog het meest denken een wat conservatiever gelijnd alternatief voor de Tesla Cybertruck. Het ziet er alles behalve gek uit, ook vanbinnen oogt de EF1-T serieus en eigentijds. Het meest bijzondere is echter het dak. Dat is optioneel namelijk helemaal volgehangen met zonnepanelen en kan bovendien uitgestrekt worden over de laadbak. Dan tover je de EF1-T om een soort enorme SUV met schuin aflopende daklijn. Het doel daarvan is simpel: zo kun je meer bijladen op zonnekracht en blijft de lading achterin beschermd tegen grijpgrage boefjes.

Hele concrete technische informatie laat Edison Future nog niet los, al meldt het al wel dat er drie versies komen. De basisversie (Standard) heeft één elektromotor, kan in 6,5 seconden van 0 naar 97 km/h (60 mph) speren en maar liefst 3.400 kg trekken. De versie daarboven (Premium) heeft twee motoren, doet slechts 4,5 seconden over dezelfde sprint en trekt zelfs 3.628 kg. De topversie, Super genaamd, beschikt over twee of drie motoren - dat weten ze kennelijk nog niet - en zit in 3,9 seconden al op 97 km/h. Het maximaal trekgewicht van die versie is een indrukwekkende 3.855 kilo. Zoals gezegd is er verder nog niet veel bekend, dus ook het rijbereik zijn we je vooralsnog verschuldigd.

Dan is er de EF1-V nog, waarbij de 'V' uiteraard voor 'Van' staat. Die is net zo lang als de EF1-T, alleen heeft achter de voorstoelen direct een enorme afgesloten laadruimte in plaats van eerst nog drie riante zitplaatsen. Daar komen twee versies van, de Standard en de Long Range. Edison Future laat voorlopig alleen weten dat die beiden in 6,5 seconden naar 97 km/h kunnen versnellen en dat ze respectievelijk 3.400 kg en 3.628 kg mogen trekken. Zoals we wel vaker zeggen bij dit soort nieuwkomers: we gaan het meemaken.