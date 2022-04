Duizenden Nederlanders rijden met ongeldig rijbewijs

Er zijn verschillende redenen om een rijbewijs in te trekken en dus ongeldig te laten verklaren. Denk aan alcoholmisbruik, drugsgebruik of niet voldoen aan de medische eisen voor rijgeschiktheid. De NOS meldt dat er in 2021 ruim tienduizend rijbewijzen ongeldig zijn verklaard, waarvan er 4.240 (40 procent) niet is ingeleverd bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Hoewel er van eerdere jaren geen cijfers beschikbaar zijn, maken cijfers van de politie wel inzichtelijk dat er steeds vaker automobilisten met een ongeldig verklaard rijbewijs aan de kant worden gezet.

In 2021 registreerde de politie 4.817 gevallen waarbij er gereden werd met een ongeldig verklaard rijbewijs. Een jaar eerder waren dat er nog 4.167 en in 2019 zo'n 3.100. Ook het aantal verkeersdelicten waarbij automobilisten ondanks een opgelegd rijverbod toch achter het stuur kruipen, neemt toe. Van 106 in 2019 naar 143 in 2020 en naar 210 vorig jaar. Het aantal verkeersdelicten waarbij een automobilist waarvan het rijbewijs is ingevorderd toch de weg op gaat, is ook toegenomen. In 2021 waren dat er 1.706, in 2020 nog 1.576 en in 2019 zo'n 1.300.