Duitsland verlaagt accijns op brandstof fors

De Duitse regering komt met een reeks maatregelen om huishoudens te helpen met de sterk gestegen energieprijzen door de oorlog in Oekraïne. Zo komt er onder meer een tijdelijke verlaging van de accijns op benzine en diesel. Door de hoge energieprijzen staat de koopkracht van veel burgers zwaar onder druk.

De accijns op benzine gaat met 30 cent per liter omlaag en die op diesel met 14 cent. Wanneer de accijnsverlaging van drie maanden ingaat, is niet duidelijk. Minister van Financiën Christian Lindner zei dat dit pakket maatregelen van de regeringscoalitie aantoont dat de mensen in Duitsland kunnen rekenen op de overheid om te handelen in de crisis die is veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne.

De verlaging is vooral op benzineaccijns veel forser dan hier in Nederland. Hier gaat de brandstofaccijns per 1 april omlaag, op benzine met 17 cent en op diesel met 11 cent. In Duitsland ben je normaal al minder kwijt voor een liter benzine dan in Nederland. De gemiddelde prijs staat er nu op €2,08 per liter. Diesel is er momenteel duurder dan benzine, met een gemiddelde prijs van €2,173 per liter. In Nederland staat de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs van een liter benzine op €2,442 en diesel op €2,291.