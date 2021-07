Duitsland telt bijna 1 miljoen 'Elektroautos', máár ...

In 2013 stelde bondskanselier Angela Merkel zich een ambitieus doel: in 2020 moesten er één miljoen elektrische auto’s in Duitsland rondrijden. Zo’n getal leek acht jaar geleden nog extreem ambitieus. Het doel is dan ook niet gehaald, maar met ‘slechts’ zes maanden vertraging ziet minister Altmaier alsnog reden voor een feestje. Tegenover Taggesspiegel legt hij uit dat de grens van 1 miljoen ‘Elektroautos’ naar verwachting in juli wordt bereikt.

Daarmee lijkt er inderdaad genoeg reden voor blijdschap. Leggen we de cijfers even snel naast het totale Duitse wagenpark, dan zou 1 miljoen EV’s betekenen dat zo’n 2,1 procent van het Duitse wagenpark inmiddels elektrisch is. Opvallend: dat ligt nagenoeg gelijk aan het Nederlandse aandeel. Deze vergelijking klopt echter niet, blijkt na nader onderzoek. Dat wat de minister ‘Elektroautos’ noemt, omvat meer dan alleen de pure, batterij-elektrische auto (BEV).

Om tot dit aantal te komen, moeten alle auto’s met een stekker bij elkaar worden opgeteld. Ook plug-in hybrides doen dus mee, en die auto’s gelden in Nederland zeker niet als elektrisch. Afgaande op gegevens van het verkeersministerie BMVI telde Duitsland begin 2021 dik 48 miljoen voertuigen. Op 1 januari waren daarvan volgens Electrive.net 309.083 exemplaren een pure EV, waarmee het aandeel voor begin 2021 blijft steken op 0,64 procent.

Door onder meer subsidies voor particulieren is het aandeel in de afgelopen zes maanden wel flink gestegen, naar een totaal dat we helaas nog niet concreet boven tafel krijgen. Altmaier meldt echter dat in de eerste helft van 2021 al meer subsidie is vergeven dan in heel 2020, toen de ‘Elektroauto’ ook al erg in trek was. Grofweg de helft van de dit jaar gespendeerde 1,25 miljard gaat naar pure EV’s, de rest is voor plug-inhybrides.

Het aandeel van de BEV stijgt trouwens wel echt heel flink in de Duitse verkoopcijfers: Electrive.net meldt dat in mei 2021 maar liefst 11,6 procent van de in Duitsland geregistreerde personenauto's een volwaardige EV was. In die maand ging het om 26.786 exemplaren, maar we zijn nog in afwachting van concrete cijfers van juni.