Duitsland schrapt subsidie PHEV’s eerder dan verwacht

De subsidie voor PHEV’s loopt in zijn huidige vorm met ingang van 2023 af. Oorspronkelijk was het plan om de subsidie dan te herzien, wat in het meest voor de hand liggende scenario zou neerkomen op een verlaging van het subsidiebedrag. Verschillende Duitse media melden echter dat de nieuwe regering-Scholz de ‘Förderung’ voor PHEV’s eind 2022 helemaal wil schrappen. De subsidie voor puur elektrische auto’s blijft bestaan, maar wordt wel afgebouwd.

PHEV’s zouden volgens de Duitse overheid inmiddels in staat zijn om op eigen kracht klanten te trekken. Bovendien zijn er twijfels over hoe ‘groen’ plug-in hybrides nu echt zijn. De uitstoot van deze auto’s hangt immers volledig af van de gebruiker, die vrij kan kiezen om de stekker-hybride wel of niet op te laden en op langere ritten hoe dan ook brandstof verstookt.

€6.750 korting

Die bezwaren komen Nederlanders bekend voor, want hier hadden we tussen 2013 en 2015 een ware overdaad aan zwaar gesubsidieerde plug-ins. Ook in Duitsland is de financiële tegemoetkoming stevig te noemen. Voor auto’s met een aanschafprijs tot €40.000 gaat het om maar liefst €6.750, bestaande uit een deel van de overheid en een deel van de fabrikant zelf. De eis is daarbij wel dat de CO2-uitstoot maximaal 50 gram per kilometer bedraagt, óf dat de auto minimaal 60 kilometer ver komt op stroom.

Auto’s met een aanschafprijs van tussen de €40.000 en €65.000 komen in aanmerking voor een korting van €5.625. Daarbij gaat het uiteraard om Duitse prijzen en is het ook nog eens zo dat er alleen rekening wordt gehouden met de vanafprijs. Opties tellen dus niet mee. Een BMW 530e Touring kost in Duitsland zonder opties precies 65 mille, dat is vast geen toeval.

EV's

De subsidie voor volledig elektrische auto’s verdwijnt niet, maar wordt volgens de nieuwe plannen versoberd. Zo wordt vanaf 2023 om te beginnen gekeken naar de daadwerkelijke aanschafprijs, waarmee de ‘cap’ op €65.000 inclusief opties komt. Ook zou het maximale subsidiebedrag voor EV’s worden verlaagd van €9.000 nu naar €4.000 in 2023, minder dan de helft dus. In 2024 en 2025 gaat het zelfs nog ‘maar’ om €3.000.

PHEV-twijfel

Over de fiscale situatie rondom plug-in hybrides zijn al langer twijfels, ook buiten Duitsland. Zo wil de EU een andere meetmethode voor het bepalen van de CO2-uitstoot van deze hybrides, die met de huidige methode vaak extreem laag is. Verschillende fabrikanten, waaronder Nissan en Renault, durven het daarom zelfs niet meer aan om met nieuwe PHEV’s op de markt te komen en wachten liever eerst de nieuwe spelregels af.

Leveringsproblemen

De 'vergroening' van het Duitse wagenpark loopt niet alleen vertraging op door het teruglopen van de subsidie, maar ook door de leveringsproblemen waarmee de hele wereld kampt. Zo werd eind maart nog duidelijk dat verschillende merken helemaal geen of slechts beperkt EV's en PHEV's kunnen leveren, subsidie of niet. Ook zijn veel potentiële kopers bang dat een auto niet op tijd wordt geleverd, waardoor ze alsnog kunnen fluiten naar de korting.