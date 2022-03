Renault en de merken van de Volkswagen Groep zijn in Duitsland tijdelijk gestopt met het leveren van plug-inhybrides en sommige elektrische modellen. Door het tekort aan chips en andere onderdelen is de levering er kennelijk simpelweg niet vol te houden.

Het zal je niet zijn ontgaan dat de huidige situatie in de wereld ook voor de nodige problemen zorgt voor de auto-industrie. We berichten bijna dagelijks over productiestops, lange levertijden, hogere prijzen en uitgestelde modellen, maar in Duitsland gaan Renault en de merken van Volkswagen nog een stap verder.

Automobilwoche maakt bekend dat Renault er vanaf vandaag een tijdelijke leveringsstop hanteert voor alle plug-inhybrides én volledig elektrische auto’s. Zo krijgen de leveringsproblemen een extra wrange kant, want deze ‘groene’ modellen zijn hard nodig om de Europese CO2-reductiedoelen te halen. Wat niet gaat, gaat echter niet, en het chiptekort treft vooral auto’s met veel elektronica aan boord. De leveringsstop bij Renault zou ook gelden voor de gloednieuwe Mégane E-Tech Electric. De levering daarvan is tijdelijk opgeschort, maar nu is het onduidelijk wanneer er überhaupt weer besteld kan worden.

Alleen voorraad

De opschorting bij Volkswagen betreft in ieder geval de plug-inhybrides. Die auto’s zijn bij veel Volkswagens en Audi zelfs helemaal van de prijslijst geschrapt, zodat daar alleen (soms mild-hybride) diesels en benzineversies overblijven. Wie op de website van Audi naar een plug-inhybride ‘TFSIe’ zoekt, krijgt de volgende mededeling: ‘Der Audi *modelnaam* ist momentan nicht konfigurierbar und nicht bestellbar. Aktuelle Neu- und Gebrauchtwagen finden Sie bei ihrem Audi Partner’. Ofwel: dit model is momenteel niet bestelbaar of configureerbaar, wend u voor voorraadmodellen tot uw dealer. Iets soortgelijks vinden we ook bij de Golf GTE en de Seat Leon e-Hybrid. Bij Skoda en Cupra is het bij een aantal modellen nog wel mogelijk om voor de plug-in te kiezen, maar bijvoorbeeld weer niet bij de Skoda Octavia.

Nederland

De elektrische modellen van Volkswagen, zoals de ID3 en ID4 en Audi’s Q4 E-tron, zijn in Duitsland nog wel te configureren en bestellen. Daar hoort echter wel een dikke kanttekening bij, want Volkswagen meldt aan wie dat probeert direct dat er sprake zal zijn van een lange levertijd. Dat laatste lijkt vooralsnog ook de situatie in Nederland. De importeurs van Volkswagen en Renault ontkennen desgevraagd dat de leveringsstop ook voor ons land geldt, maar dat de levertijd zeker bij elektrische modellen flink kan oplopen, is wel duidelijk.