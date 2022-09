Duitsers nu naar Nederland voor goedkopere brandstof

De tijdelijke verlaging van de brandstofaccijnzen is in Duitsland per 1 september opgeheven, maar in Nederland nog niet. Daardoor is de benzine hier nu goedkoper dan bij de oosterburen, wat ertoe leidt dat de tanktoerismerollen zijn omgedraaid.

Sommige Duitse automobilisten rijden sinds begin deze maand naar Nederland om goedkoper te kunnen tanken. Doordat de brandstofaccijnzen in Duitsland op 1 september omhoog zijn gegaan is benzine in Nederland nu goedkoper dan daar, zegt Ewout Klok, voorzitter van Belangenvereniging Tankstations (BETA). In Nederland werden de accijnzen per 1 april tijdelijk verlaagd om de sterk gestegen olieprijzen te compenseren. Waar de verlaging aanvankelijk tot 31 december zou gelden, werd die later verlengd tot halverwege volgend jaar.

"We zien nu een omgekeerd tanktoerisme", aldus de voorzitter. Duitsland had per 1 juli een accijnsverlaging afgekondigd, maar die bleef slechts twee maanden. "Maar de accijnzen zijn weer omhoog gegaan en nu zie je dat de benzine in Nederland goedkoper is dan in Duitsland", aldus Klok.

Duitsers komen volgens hem niet in dezelfde mate hierheen als Nederlanders eerder naar Duitsland gingen om hun tank vol te gooien. "Het prijsverschil is niet dusdanig groot dat het interessant is voor heel veel Duitsers. Maar voor inwoners van de grensstreek loont het wel degelijk", zegt de voorzitter. Hoeveel het prijsverschil precies is kon hij niet zeggen. Het betreft alleen benzinerijders die hier komen tanken, want de dieselprijzen zijn ongeveer gelijk.

Overigens is benzine in België nog altijd aanzienlijk goedkoper dan in Nederland. Met name Brabanders gaan dan ook nog altijd massaal de grens over voor een tankbeurt. "Daar is eigenlijk niks veranderd", aldus Klok.