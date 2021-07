Duitse politiek verdeeld over invoering maximumsnelheid

In Duitsland geldt nog altijd geen landelijke maximumsnelheid op de snelwegen. Vorig jaar sneuvelde al een voorstel voor een maximumsnelheid op de autobahn, maar nu is daarover opnieuw discussie in de Duitse politiek.

Wie in Duitsland op de snelweg een bord treft met een doorgestreepte maximumsnelheid, mag het gaspedaal net zo ver intrappen als gewenst. Dat is nog altijd het geval op verschillende trajecten. Een doorn in het oog voor vooral de 'Grünen', die in de strijd tegen klimaatverandering een maximumsnelheid willen. Men ziet het liefst overal een maximumsnelheid en wel op 130 km/h. Wat wij hier in Nederland dus nog tot maart vorig jaar hadden. Een wetsvoorstel hiertoe werd in februari vorig jaar echter nog weggestemd in de senaat.

Duitsland krijgt in september een nieuwe bondskanselier en het lijkt te gaan tussen Armin Laschet, de opvolger van Merkel bij het CDU, en Annalena Baerbock van de Grünen. Baerbock wil de maximumsnelheid instellen en bovendien de accijns op benzine van 6 naar 16 eurocent per liter verhogen, meldt Automobilwoche. Dat tweede kwam Baerbock op felle kritiek te staan, vooral vanuit de linkse partijen die vermoeden dat dit 'het gewone volk' hard in de portemonnee raakt en 'meer ongelijkheid creëert.

Nu reageert Laschet op het voorstel van de maximumsnelheid. De christendemocraat vindt het een 'onzinnig debat' en vindt dat er 'beter gekeken kan worden naar nieuwe technologieën om uitstoot te verminderen'. Ook denkt hij dat het verwarrend werkt om de snelheid aan uitstoot te koppelen: "Zou een elektrische auto die geen CO2-uitstoot veroorzaakt dan wel harder mogen rijden dan 130 km/h? Dat is onlogisch." Laschet benadrukt daarbij dat de gemiddelde snelheid op snelwegen nu al op 117 km/h zou liggen en een limiet volgens hem in dat opzicht ook weinig uit zou maken.