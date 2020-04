Duitse politie kiest voor Hyundai Nexo

De politiedelegatie in het Duitse Osnabrück heeft zijn hele vloot flink verduurzaamd. Één politieauto is de meest opvallende van de groep, want de Duitsers zetten een zwaailicht op de Hyundai Nexo.

Het is de eerste keer dat de Duitse politie op de brandstofcel-SUV van Hyundai overstapt. Een gewaagde stap, want gezien de beperkte tankmogelijkheden vergt het wat rekenwerk om te patrouilleren met de Nexo. In het westen van de stad zit vooralsnog één tankstation waar waterstof wordt aangeboden. Vanaf het centrum gezien is het een kleine 10 kilometer rijden naar het H2-vulstation. Dit station is één van de 116 tankstations met waterstof die Duitsland rijk is. Op dit moment zijn er nog 17 in aanbouw en staan er daarnaast nog eens 44 op de nabije planning van aanbieder H2 Mobility Deutschland GmbH. Op een volle tank moet de Nexo 666 kilometer ver kunnen komen.

De verder standaard Nexo is in het typische blauw-zilveren politiejasje gehesen en krijgt verder zoals elke politieauto zwaailichten met een sirene en uitgebreide communicatiemiddelen. Naast de Nexo slaat de politie van Osnabrück twintig elektrische auto’s, twaalf elektrische fietsen, drie elektrische motoren en een elektrische quad in.