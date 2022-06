'Waterstofauto Hyundai Nexo voorlopig niet vernieuwd'

De Hyundai Nexo is in zijn huidige vorm vier jaar oud, maar een facelift voor de waterstofauto laat nog enkele jaren op zich wachten. Dat meldt Automotive News op basis van berichtgeving van de Zuid-Koreaanse krant seoul Economic Daily.

Inmiddels is het ruim vier jaar geleden dat Hyundai de Nexo presenteerde. De Nexo is de opvolger van de ix35 Fuel Cell en is eveneens een elektrisch aangedreven SUV met een brandstofcel aan boord. Tijd voor een opvolger is het nog niet, maar een opgewaardeerde variant zit in de pijplijn. Die verbeterde Nexo laat volgens de Koreaanse krant Seoul Economic Daily nog even op zich wachten, zo tekent Automotive News op.

Hyundai zou de introductie van de verbeterde Nexo vanwege "problemen met de ontwikkeling" uitgesteld hebben tot 2024. De komst van de vernieuwde Nexo zou aanvankelijk voor de tweede helft van dit jaar gepland staan. Het is officieel niet bekend waar Hyundai precies tegenaan loopt. Volgens analisten zou Hyundai zijn plannen op waterstofgebied heroverwegen vanwege de trage groei van de markt voor waterstofauto's.

De Nexo, waarvan in Nederland ruim 310 exemplaren rondrijden, blijft overigens niet lang de enige Hyundai met een brandstofcel aan boord waarmee het waterstof omzet in elektrische energie. In 2021 meldde Hyundai Motor Group dat het omstreeks 2028 al zijn bedrijfswagens beschikbaar wil maken met dergelijke techniek. Dat geldt dus niet alleen voor Hyundai, maar ook voor zustermerk Kia.

Hyundai Nexo

De Hyundai Nexo is een zo'n 4,7 meter lange SUV met een 40-kWh accupakket dat wordt gevoed door een brandstofcel. De Nexo heeft drie waterstoftanks die samen 156 kilo waterstof kunnen opslaan, goed voor een actieradius van zo'n 800 kilometer. De elektromotor is 163 pk sterk. De Nexo is in twee uitvoeringen beschikbaar en kost minimaal €69.995.