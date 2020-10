Duitse politicus: 'We moeten de verkoop van benzine- en dieselauto's stimuleren'

Steeds meer landen komen met belastingmaatregelen om de verkoop van elektrische auto’s en soms ook plug-in hybrides te stimuleren, in een poging de landelijke CO2-uitstoot wat te drukken. Een voorstel om met stimuleringsmaatregelen voor auto’s met een verbrandingsmotor te komen, lijkt tegen die achtergrond wat merkwaardig. Toch is dat precies wat deelstaat-voorman Söder betoogt, meldt Automobilwoche.

Het voorstel van Söder heeft in de eerste plaats een economisch doel. Het is onderdeel van een heel pakket van voorgestelde maatregelen die de economie een oppepper moeten geven na de dreun die corona heet. Daartoe behoren onder meer ook het verlagen van vennootschapsbelastingen en energiebelastingen.

Meer auto’s verkopen is in Beieren ook van levensbelang, want de deelstaat heeft een enorme auto-industrie. Zo liggen de thuishavens van BMW en Audi, in respectievelijk München en Ingolstadt, in deze deelstaat.

Toch moet de stimulerings-constructie ook een milieuaspect krijgen. In de eerste plaats is een nieuwe, moderne auto in beginsel schoner dan de oudere auto die erop wordt ingeruild, wat goed nieuws is voor zowel de uitstoot van CO2 als de luchtkwaliteit in steden.

Daarnaast denkt Söder aan een subsidie-constructie waarbij autokopers niet direct korting krijgen bij de aanschaf van een nieuwe auto, maar een soort tegoedbon. Deze ‘transformatiecheques’ moeten het mogelijk maken om de nu aan te schaffen nieuwe auto over drie tot vijf jaar onder gunstige voorwaarden in te ruilen voor een EV. Dat geeft de Duitse autokoper nog wat tijd om aan het idee te wennen, terwijl de laad-infrastructuur in die jaren natuurlijk net zo hard stappen voorwaarts zet als de elektrische auto zelf.