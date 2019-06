Duitse politieke partijen willen SUV-trend stoppen

Der Spiegel meldt dat drie linkse politieke partijen in Duitsland van plan zijn om gericht in actie te komen tegen de SUV, om zo de verkoop van deze auto’s in Duitsland drastisch terug te brengen. Linke, Die Grünen en de SPD willen dat onder meer doen door de bijtelling aan te pakken, aangezien 80 procent van de SUV’s in Duitsland zakelijk wordt gereden. Ingrid Remmers van Die Linke heeft geen goed woord over voor de SUV’s en noemt ze ‘overgemotoriseerde tanks’. Tegenover Die Welt gaat ze nog iets verder: "In plaats van minder vervuilende auto's te bouwen, legt de auto-industrie zich nu toe op grote, zware en juist vervuilender auto's. Het is absurd om een voertuig van 1.900 kg in te zetten voor het vervoeren van een mens van gemiddeld 80 kg."

Als het aan de genoemde parijten ligt, moeten deze 'tanks' ook door hoge toltarieven worden tegengewerkt. Daarnaast wil men op EU-niveau afspraken maken over een soort SUV-quotum, waarbij moet worden vastgesteld hoeveel automobiele hoogpotigen er maximaal mogen worden verkocht.

Afgaande op de gemiddelde CO2-uitstoot van het moderne wagenpark hebben de Duitse partijen een punt. In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten is die CO2-uitstoot de laatste jaren namelijk gestegen en daar is de populariteit van de SUV zonder twijfel deels verantwoordelijk voor. Anderzijds zien we de laatste jaren juist een trend waarin SUV’s steeds compacter en zuiniger worden. Ook het aantal cross-overs, een tussenvorm dus, neemt toe.