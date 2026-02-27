De Europese Commissie deelde in 2021 een boete van bijna 900 miljoen euro uit aan BMW, Volkswagen, Audi en Porsche vanwege kartelvorming. Ze maakten onderling afspraken over het matigen van gebruik van technologieën om auto's schoner te maken, om niet te sterk te concurreren met elkaar. Specifiek ging het daarbij om het terugdringen van NOx, of beter gezegd, het niet té ver terugdringen daarvan. Daimler, zoals het moederbedrijf van Mercedes-Benz toen nog heette, ontsprong de dans door de praktijken in een eerder stadium op te biechten. Nu komt echter naar buiten dat de fabrikanten al veel eerder met elkaar plannetjes bekokstoofden.

Follow The Money kon bewijsmateriaal hierover inzien, waaruit blijkt dat er reeds in 2006 contact was tussen verschillende Duitse autofabrikanten. Er werden toen al ideeën uitgewisseld over het verlagen van het gebruik van AdBlue en er werd afgesproken hoe dit aan de autoriteiten uitgelegd zou worden. Er werd gezamenlijk als 'smoesje' opgesteld dat het 'gedoseerde' gebruik van AdBlue een gevolg was van de kleine AdBlue-tank en dat ze de consument niet wilden opzadelen met een auto waarin je dat om de haverklap moest bijvullen.

Het is nu nog maar de vraag of de betrokken partijen (BMW, Volkswagen en Mercedes-Benz - toen onder de naam Daimler) alsnog problemen kunnen krijgen in Europa, nu helder is dat ze al langer onderlinge afspraken maakten. Eerder werden ze hiervoor in Zuid-Korea al wel beboet, waarmee eigenlijk ook al bewezen werd geacht dat er eerder sprake was van kartelvorming. Het nu aangehaalde bewijsmateriaal dat FTM kon inzien, is ingediend bij het Engelse Hooggerechtshof in Londen en de Europese Commissie zegt tegen FTM geen partij te zijn in de zaak. Bovendien zou het volgens een expert zeer de vraag zijn of een verdere zaak hierover zou lonen voor de Europese Commissie.