'Snelheidscontroles hebben amper effect'

Snelheidscontroles zijn in het leven geroepen om weggebruikers in het gareel te houden, maar dat werkt alleen op het moment dat er ook werkelijk wordt gecontroleerd. Dat blijkt uit Duits onderzoek. Na een controle is er volgens het onderzoek geen blijvend effect.

Wie zich niet aan de maximumsnelheid houdt, loopt mogelijk tegen de lamp bij een snelheidscontrole, zeker als het een onopvallende controle betreft. Wanneer de controles aangekondigd zijn, gaat een bestuurder gewaarschuwd op pad en gaat het gas er op de bewuste plekken keurig af. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Passau. Grootschalige aangekondigde flitscampagnes hebben volgens dat onderzoek dan ook wel degelijk effect, maar er is één grote kanttekening; na de controleperiode is er vrijwel niets veranderd.

Uit het onderzoek is gebleken dat er tijdens een controleperiode een flinke afname (gemiddeld acht procent) van het aantal ongevallen is op de bewuste plekken. Direct na die periode is dat effect dus weer verdwenen. De onderzoekers concluderen dat weggebruikers bij een dreigende flitser of trajectcontrole puur uit angst voor een boete gas terugnemen. Voorlichting over de gevaren van te snel rijden kan daarbij niet voorkomen dat bestuurders na de actieve dreiging van een flitser gewoon weer op het gaspedaal gaan staan.

Dan zorg je toch voor permanente controle? Nou, dat heeft blijkbaar ook geen groot effect. Een Duitse verkeerspsycholoog legt in gesprek met Der Spiegel uit dat mensen voor het vaste controlepunt even extra doorrijden, daarna in de ankers gaan, om vervolgens na de controle weer gas bij te geven. Gemiddeld genomen proberen hardrijders zo hun gemiddelde snelheid over een traject amper te laten beïnvloeden door de controle.