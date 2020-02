DS 7 Crossback Puretech 130 nu ook met automaat

De meest bescheiden krachtbron waarmee DS de 7 Crossback levert, is de PureTech 130. Die 130 pk en 230 Nm sterke 1,2-liter grote driecilinder was tot op heden altijd gekoppeld aan een handgeschakelde transmissie, maar vanaf heden hoef je de basismotorisering niet meer te laten staan als je een automaat prefereert. Met de achttraps automaat sprint de van de 1.2 Puretech voorziene DS 7 Crossback in 9,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h, 0,3 tellen rapper dan met de handgeschakelde versie mogelijk is. De topsnelheid ligt met 195 km/h iets onder die van de versie met handbak (197 km/h). Het gemiddeld verbruik ligt met 5,0 l/100 km iets lager dan die reeds bekende versie (5,1 l/100 km).

DS levert de automatisch schakelende 7 Crossback 1.2 Puretech 130 als Chic, Be Chic, Performance Line en als So Chic. De prijzen voor die versies liggen op respectievelijk € 43.990, € 45.890, € 46.790 en € 49.090. Daarmee bedraagt de meerprijs voor de automaat € 2.500. De 1.2 Puretech met handbak is niet in combinatie met uitrustingsniveau So Chic te krijgen. Bestellen kan per direct.