Drukker op de weg, maar structurele files blijven uit

Het is de eerste maanden van dit jaar merkbaar drukker op de weg dan het lange tijd geweest is, maar van de traditionele spits is nog niet echt sprake.

Dat blijkt uit filecijfers die ANWB analyseerde. Er waren in het eerste kwartaal van dit jaar slechts een kwart van de files vergeleken met dezelfde periode vorig jaar (vlak voor de eerste lockdown). Er zit echter wel een stijgende lijn in de verkeersdrukte dit jaar, want in februari stonden er al twee keer zoveel files als in januari. Ten opzichte van de enorme verkeersdip in de eerste lockdown vorig jaar is de filezwaarte ook verdubbeld. De ochtendspits is nog wel steeds vrijwel geheel afwezig, ziet de ANWB, maar de avondspits keert langzaam aan weer wat terug.

Als er al files stonden, kwam dat vooral door ongelukken of door vorstschade. Niet zo zeer door een te groot verkeersaanbod, zoals dat voor de crisis vaak het geval was in de spits. De plekken waar de grootste opstoppingen plaatsvonden afgelopen kwartaal, waren de A7 van Zurich richting Den Oever bij de Afsluitdijk, de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft, en de A1 van Amersfoort richting Apeldoorn bij Barneveld.

Echt structureel terugkerende files, zoals voor de coronacrisis, zijn er dus nog niet. Dat is goed nieuws, natuurlijk. Toch is de verwachting van de ANWB dat het de komende tijd wel weer meer die kant op zal gaan. Filespecialist Arnoud Broekhuis vermoedt dat vooral de avondspits dit voorjaar weer duidelijker zichtbaar zal worden en dat we 'als corona verslagen is, weer met grote regelmaat stil komen te staan'. Of dat net zo erg zal worden als voor de crisis, hangt natuurlijk in grote mate af van hoe we eventueel het thuiswerken voor een deel aanhouden.