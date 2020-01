Driemaal onder het mes: Tata Tiago, Tigor en Nexon

Het Indiase Tata laat in één vloeiende beweging niet één, niet twee, maar drie gefacelifte modellen zien. Tijdens de Auto Expo, die in februari in New Dalhi zijn deuren opent, worden de bijgewerkte Tiago, Tigor en Nexon gepresenteerd.

Tata Motors trok eind vorig jaar het digitale doek van de Nexon EV, een volledig elektrische variant van de Nexon die het in 2016 op de markt bracht. Die Nexon EV kreeg niet alleen een volledig elektrische aandrijflijn, maar ook een koets die op een aantal onderdelen duidelijk verschilde met die van de reguliere Nexon. Dat deed vermoeden dat ook reguliere Nexon in ieder geval op optisch vlak bijgewerkt zou worden en het is die gemoderniseerde Nexon die tijdens de Auto Expo in New Delhi straks z'n publieksdebuut beleeft.

Tata laat alvast een afbeelding van die aangescherpte Nexon zien. De cross-over krijgt onder meer nieuwe koplampen, een aangepaste grille en een nieuwe bumper. De Nexon EV gaf in zekere zin al weg hoe het vernieuwde achterste van de 4 meter lange hoogpotige eruit komt te zien. Verwacht in ieder geval nieuwe achterlichten én een nieuwe bumper. Op motorenvlak verandert er in theorie weinig en dus is ook de vernieuwde Nexon straks te krijgen met een 110 pk sterke 1.2 benzinemotor en met een 1.5 diesel die evenveel kracht levert. Wel zijn de motoren schoner dan voorheen en voldoen ze nu aan de meest recente BS-VI emissienorm (Bharat Stage Emission Standard), een emissiestandaard waar overigens géén CO2-waarden zijn opgenomen.

Tiago en Tigor

Ook de 3,75 meter korte Tiago en de 4 meter 'lange' Tigor ontkomen tijdens de Auto Expo in New Delhi niet aan een kleine opfrisbeurt, zo blijkt uit de eerste afbeelding die Tata van het tweetal laat zien. Zowel de Tiago als de Tigor, waarbij de laatste in feite de sedanversie is van de eerste, krijgen iets nieuwe plattere koplampen waar de aan de onderzijde van de grille gemonteerde chroomstrip optisch in door lijkt te kopen. De grille is vernieuwd en ook de voorbumper krijgt een andere indeling. Hoe de achterzijde en het interieur van het gefacelifte tweetal opdroogt, is aan de hand van het beeldmateriaal dat Tata nu deelt nog niets te zeggen. Omdat de Tigor iets duurder is dan de Tiago profiteert die sedan onder meer van led-dagrijverlichting in z'n voorbumper.

De twee Tata's waren voorheen leverbaar met een 85 pk en 112 Nm sterke 1.2 benzinemotor en met een 70 pk sterke 1.0 driecilinder diesel. Die dieselmotor wordt na de bijpuntsessie van de motorenlijst gehaald. Het benzineblok dat overblijft, wordt net als de 1.2 van de Nexon een stukje schoner gemaakt. Schakelen kan met een handgeschakelde vijfbak, al staat een vijftraps automaat op de optielijst.