Drie deftige Jaguars op een rijtje - In het Wild

In de onregelmatig terugkerende rubriek ‘In het wild’ zetten we bijzondere auto’s in het zonnetje die we zomaar op straat zijn tegengekomen. Bijzonder is in dit geval een zeer breed begrip. Vergeten, uitgestorven, spectaculair of een combinatie daarvan.

Het is vast geen toeval, maar het is wel een mooi plaatje zo met deze drie Jaguars naast elkaar. In totaal hebben ze dertig cilinders, alleen zijn die niet helemaal eerlijk verdeeld.

Waarschijnlijk hebben we hier te maken met een bedrijventerrein waar ergens iemand iets doet met Jaguars, want het kan geen toeval zijn dat deze drie Jaguars naast elkaar geparkeerd staan. We hebben het even gecheckt; ze staan in elk geval wel al langere tijd op naam van particulieren, dus het lijkt geen openbaar geparkeerde handelsvoorraad of iets dergelijks. Hoe dan ook zijn we AutoWeek-forumlid Marc van der Togt dankbaar dat hij even de tijd nam om het drietal op de foto te zetten en de foto's deelde op ons forum. Want eerlijk is eerlijk; het is een mooi gezicht zo!

Een gevarieerd drietal is het ook, al hebben ze natuurlijk één gemene deler: ze hebben XJ in de modelnaam. De nieuwste is een XJ350 uit 2004. Ondanks zijn retrolijnen is meer dan ooit te zien hoe groot en ietwat opgeblazen de XJ in de loop der jaren is geworden, want ernaast staat een in dit licht haast bescheiden ogende XJ Series III uit 1986. Hoewel de jongste XJ fors groter is, heeft de XJ uit 1986 wel mooi twee keer zoveel cilinders. We hebben hier namelijk met een XJ12 van doen. Die heeft de nodige overeenkomsten met de rode XJS ernaast, want ook die komt uit 1986 en heeft dezelfde 5.3 V12 in zijn neus liggen.

Ondanks zijn formaat en het feit dat-ie 'slechts' een V6 heeft, is de jongste van het stel wel mooi zo'n beetje even snel als de oudere twee. De XJ350 had als groot pluspunt namelijk zijn gewicht, dat mede door een grotendeels uit aluminium opgetrokken basis ongeveer vergelijkbaar was met dat van een middenklasser. De XJS wint het nipt op topsnelheid: 240 km/h, tegenover 230 km/h bij de Series III en 233 km/h bij de XJ350. Op de sprint van 0 naar 100 km/h is de XJS ook net de snelste (7 sec. tegenover 8,1 voor de XJ350 en 8,4 voor de Series III).

Maar ach, om snelheid alleen gaat het niet bij deze drie Jags. Ze zijn bovenal heerlijk om mee te toeren. We hopen dan ook van harte dat ze niet geparkeerd staan omdat er iets grondig mis mee is. Ze hebben in elk geval allen nog een behoorlijk verse apk en staan er heel aardig bij. Dat zit dus vast wel goed. Welke zou jij het liefst voor de deur zetten?