Een NCAP-score van nul sterren komt tegenwoordig eigenlijk alleen nog maar voor op andere werelddelen. Onlangs ging Fiat in Zuid-Amerika bijvoorbeeld met 0 sterren naar huis voor de Argo en de Cronos. Ook over de Renault Kwid was Global NCAP niet tevreden. Die auto kon echter nog twee sterren op zijn borst spelden. Zijn Europese broer Dacia Spring komt er in de test van Euro NCAP aanmerkelijk minder goed vanaf met één ster. NCAP noemt het resultaat in een persbericht 'ronduit problematisch', met een 'hoog risico op levensgevaarlijke verwondingen voor de borst van de bestuurder en het hoofd van de achterpassagiers bij een frontale botsing'. Ook bij een botsing van opzij is de bescherming volgens NCAP niet adequaat. Tot slot dragen ook ondermaatse veiligheidssystemen bij aan de slechte score.

Verbazingwekkender is de score van 0 sterren voor de Zoe. Euro NCAP smeet de elektrische Renault opnieuw tegen de muur, omdat deze halverwege 2019 een ingrijpende facelift kreeg. Het nieuwe resultaat vormt een groot contrast met de eerdere crashtest van de Zoe uit 2013, waarbij het model nog vijf sterren toegewezen kreeg. Volgens Euro NCAP bezuinigde Renault zelfs op de veiligheid door een zijairbag te monteren die niet langer het hoofd én de borstkas beschermt, maar alleen nog maar de laatste. Verder luidt het vernietigende oordeel dat de Zoe over het geheel genomen slechte bescherming biedt bij crashes, kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers niet goed beschermt bij een crash en ook geen goede veiligheidssystemen aan boord heeft. Oftewel: ondermaats naar de hedendaagse, hoger liggende maatstaven.

Michel van Ratingen, Secretaris-Generaal van Euro NCAP, boort de Zoe en de Spring in zijn commentaar nog verder de grond in. "Renault stond ooit synoniem voor veiligheid", stelt hij. "Maar deze teleurstellende resultaten voor de Zoe en de Dacia Spring laten zien dat veiligheid een bijzaak is bij de transitie van de groep naar elektrische modellen." Hij trekt de vergelijking met de Fiat 500e, die bij deze crashtest wel gewoon vier sterren scoort.

Goed scorende modellen

Bij de overige negen modellen die Euro NCAP tegen de muur smeet, regende het juist sterren. De BMW iX, Genesis G70 en GV70, Mercedes-Benz EQS, Nissan Qashqai, Skoda Fabia en Volkswagen Caddy behaalden allemaal vijf sterren. De Fiat 500e en MG Marvel R gaan naar huis met ieder vier sterren.