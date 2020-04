Doorbraak: 'Nieuwe EV-accu's goed voor 2.000 km actieradius'

Het Chinees-Australische bedrijf Brighsun New Energy zegt een doorbraak te hebben met haar lithium-zwavel-accu's. Volgens het bedrijf hebben die inmiddels het potentieel om vijf tot acht keer zoveel energie op te slaan dan conventionele lithium-ion-accu's en komt een actieradius van 2.000 km voor EV's daarmee in beeld.

Lithium-zwavel-accu's bestaan al pakweg zestig jaar en staan bekend om hun hoge opslagcapaciteit per kilo. Deze accu's worden dan ook door velen gezien als de potentiële opvolger van de alom gebruikte lithium-ion-accu's, maar er is één groot struikelblok: de levensduur. Vanwege de vorming van polysulfiden lekt de werkzame stof (zwavel) van de kathode weg. Het Chinees-Australische bedrijf Brighsun zegt daar nu een oplossing voor te hebben gevonden. Dat zou een ware doorbraak zijn en het bedrijf heeft haar oplossing dan ook direct gepatenteerd. De accu's gaan later dit jaar een testtraject in.

Brighsun zegt dat hun doorbraak op het gebied van de levensduur van deze accu's het eindelijk mogelijk maakt om deze in te zetten in telefoons, elektrische auto's, elektrische vrachtwagens en zelfs in schepen en vliegtuigen. De accu's zijn betrekkelijk licht en hebben volgens Brighsun het potentieel om (op vergelijkbare grootte als lithium-ion-accu's) tot wel acht keer zoveel energie op te slaan. Daarmee moeten EV's volgens het bedrijf op één lading wel 2.000 kilometer kunnen afleggen, na een halfuur laden. De accu zou 2 miljoen kilometer mee moeten kunnen gaan en na 1.700 laadcycli (op 2C) nog 91 procent van de capaciteit moeten hebben. 2C houdt in dat de laadsnelheid in kW maximaal tweemaal de capaciteit in kWh is, bijvoorbeeld met 150 kW laden op een 75 kWh-accupakket.

Men is nu in gesprek met potentiële investeerders om te kijken naar grootschalige productie. Die is naar verluidt niet duur, omdat de bestanddelen volgens Brighsun ruimschoots en goedkoop voorhanden zijn in Australië. Interessante ontwikkelingen dus.