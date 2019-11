Donkervoort biedt klanten D8 GTO als leaseauto aan

Wie een Donkervoort bestelt, moet in sommige gevallen best even geduld hebben. Dat geldt ook voor de gloednieuwe D8 GTO-JD70, een gelimiteerde versie ter ere van de 70ste verjaardag van oprichter Joop Donkervoort. Daarom biedt het Nederlandse merk nu een oplossing om de wachttijd wat aangenamer te maken.

Het wachten zal het vast waard zijn, maar het is goed te begrijpen dat je na het bestellen van een nieuwe auto liever vandaag dan morgen achter het stuur zit. Dat snappen ze bij Donkervoort ook. Om alvast in de stemming te komen, kunnen wachtenden daarom een D8 GTO leasen. Dat geldt voor mensen die een GTO JD70 hebben besteld. Het gaat dan om een leaseperiode voor één seizoen. Donkervoort spreekt zelf over het 'Donkervoort-rijseizoen', dus we nemen aan dat men doelt op de warmere periode van het jaar. Dan begint men overigens ook pas met de productie van de JD70.

Er is voor de wachtenden een beperkte voorraad D8 GTO's beschikbaar voor de lease. Vanaf € 1.750 per maand krijg je een D8 GTO-S voor de deur. Wie ook met zijn leasebak het circuit op wil, kan voor € 500 per maand meer opteren voor de D8 GTO Bilster Berg Edition. Rijd je liever op de openbare weg nog even in je gewone auto terwijl je op je JD70 wacht, maar wil je al wél het circuit op met een circuitversie van de D8 GTO, dan kun je voor € 3.250 per maand de D8 GTO RS leasen. Je moet alleen niet verwachten dat je er ontzettende afstanden mee kunt afleggen. Meer dan 6.000 kilometer (bij de GTO-S) gaat het niet worden binnen de leasetermijn.

Veel mensen zullen er overigens niet zijn die hier gebruik van kunnen maken, want de D8 GTO JD70 is gelimiteerd tot een toepasselijk aantal van 70 exemplaren. De afgelopen zomer onthulde extra puristische versie van de D8 GTO gaat voor niets minder dan € 163.636 (exclusief belastingen) naar de eerste eigenaar.