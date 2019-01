Doekje van BMW

Ruim tien jaar geleden onthulde BMW de Gina Light Vision, een concept car die het midden hield tussen een tent een een Z4. We waren hem bijna vergeten, maar BMW deed dat niet. Woensdag pronkt de Futurelight Camper op de CES in Las Vegas, een nieuwe concept met een vleugje North Face, die zijn oorsprong vond in de Gina.

Buiten de gebaande paden denken, dat was in de zomer van 2008 volgens BMW het idee achter de Gina Light Vision, een roadster waarvan de koets bestond uit een met doek bespannen geraamte. Daar kun je neerbuigend over doen, maar weet, de volgende keer wanneer je op elf kilometer hoogte gerieflijk genesteld aan je intercontinentale cocktail nipt, dat Charles Lindbergh in 1927 met een dergelijke constructie de Atlantische Oceaan over vloog en dat al in '14-'18 bloedstollende dogfights werden beslecht in zulke vliegende tentjes.

Echte gletscherhelden met ijspegels in hun baarden dragen natuurlijk kleren van The North Face en zo ontstond dit huwelijk met als liefdesbaby deze Futurelight. Het mini-campertje is ontworpen door BMW Designworks en bespannen met een eveneens Futurelight genaamde stof van The North Face. Met behulp van 'Nanospinning Technology' werd dit waterafstotende, maar toch ademende materiaal gecreëerd, door The North Face zelf in alle bescheidenheid uitgeroepen tot 's werelds meest geavanceerde in zijn soort.

Het campertje zelf, waarvan BMW in het midden laat waar je het achter zou moeten hangen (misschien een trekhaak op de Gina?), zal het concept-stadium vooralsnog niet ontstijgen. Het materiaal Futurelight daarentegen kun je binnenkort in je klerenkast hangen, want The North Face gaat het gebruiken in de 2019-collectie.