Doek valt voor huidige generatie Rolls-Royce Ghost

Rolls-Royce presenteerde onlangs een Black Badge-versie van de Cullinan, een iets sportievere variant van de weelderige SUV, die zich in het Black Badge-rijtje schaart waar onder meer de Wraith al in stond. Het merk laat nu weten tijdens de NEC Classic Motor Show in Birmingham een Ghost Black Badge te presenteren, een speciale versie waarmee Rolls-Royce naar eigen zeggen na tien jaar de stekker uit de productie van de Ghost trekt.

Dat betekent echter niet dat er geen opvolger in het vat zit. Sterker nog, er zijn al foto's opgedoken van een ingepakte Ghost-opvolger die op de Nürburgring aan de tand werd gevoerd. De uitgaande Ghost werd in 2009 gepresenteerd en werd in 2014 op de snijtafel gelegd. In 2011 werd de Ghost-line-up overigens nog uitgebreid met een versie met verlengde wielbasis. Hoewel de Ghost de kleinste sedan is van Rolls-Royce, is hij met zijn lengte van 5,4 meter (5,57 meter voor de verlengde variant) fors groter dan een verlengde BMW 7-serie, die zich over een afstand van 5,27 meter uitstrekt. Wanneer de nieuwe Ghost zich aandient, is nog niet bekend.