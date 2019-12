Doe maar zwart: Bugatti Chiron Noire

Als er een nieuwe auto moet worden uitgezocht lijkt zwart met afstand de minst fantasievolle kleurkeuze, maar toch lijkt Bugatti ervan overtuigd dat de donkere tint iets bijzonders is. In het geval van de Chiron Noire is dat misschien ook wel zo.

Wie een Bugatti Chiron koopt, kan alle kleuren krijgen die hij of zij maar wenst. Over de toegevoegde waarde van een actiemodel kan dan ook worden gediscussieerd, al kan het natuurlijk nooit kwaad om wat exclusiviteit toe te voegen. De Chiron Noire verschijnt dan ook in een oplage van slechts 20 exemplaren. De naam is niet alleen een verwijzing naar het duistere koetswerk, maar ook naar de bijnaam van de Type 57 SC Atlantic uit de jaren ’30, die ‘La Voiture Noire’ werd genoemd.

Hoewel de Noire bij een snelle blik ‘gewoon’ een zwarte Chiron lijkt, is hier toch echt meer aan de hand. Om te beginnen verschijnt deze bijzondere Chiron in twee varianten: de Noire Sportive en Noire Élégance. Laatstgenoemde onderscheidt zich met een glanzende carbon koets en het veelvuldig toegepaste aluminium. Dat komt onder meer terug op de grote ‘C’ die de vorm van de flank dicteert. Glanzende ‘Caractère’-wielen maken het feest compleet. Ook de binnenzijde is grotendeels zwart, al zijn ook hier aluminiumkleurige accenten te vinden.

Wie echt niets van contrast moet hebben, kan beter bij Bugatti aankloppen voor een Noire Sportive. De aluminium-accenten maken hier plaats voor zwart, zodat ook wielen en strips wegvallen tegen het koetswerk. Het carbon is hier voor de verandering mat en ook het interieur is nog zwarter dan bij de Élégance.

Net als alle andere Chirons beschikt de Noire over 1.500 pk en 1.600 Nm mee. De auto kost minimaal 3 miljoen voor belastingen, maar wie een ton meer meebrengt krijgt ‘m in de iets lichtere Sport-variant. Prijzig grapje, maar met deze bedragen is de Chiron Noire evengoed een stuk voordeliger dan de eerder gepresenteerde 'La Voiture Noire' met hetzelfde thema.