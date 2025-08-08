Dodge-verkopen gehalveerd sinds overstap V8’s naar EV's

Lef hebben ze wel, daar bij Stellantis. Het rebelse Dodge levert ineens vooral EV’s in plaats van musclecars met V8, maar daardoor zijn de verkopen wel even bijna gehalveerd.

Hoewel verre van Frans, was Dodge lange tijd toch een beetje het Gallische dorpje van autoland. Waar iedereen braaf op de hybride- en EV-trein sprong, monteerde Dodge tot voor kort gigantische Hemi-V8’s vrijwel alles. De Charger, de Challenger, de Durango: het zou ons niet verbazen als zelfs de koffieautomaat op het Dodge-hoofdkantoor door een Hellcat-motor wordt aangedreven. Gierende compressors, brullende uitlaten en vermogens tot dik 1.000 pk: niets was hier te gek.

En nu? Nu is bijna alles anders. De Durango staat nog min of meer overeind als laatste restant van het ‘oude’ Dodge, maar de Challenger en de Charger zijn vervangen door respectievelijk de twee- en vierdeursversie van wat in feite één en dezelfde, gloednieuwe auto is. Die is vooralsnog alleen als EV leverbaar en verschijnt weliswaar ook in benzineversies op de markt, maar zonder V8. In plaats daarvan schroeft Dodge de Hurricane-zescilinder in de Charger, die dan ‘Sixpack’ heet in plaats van Daytona.

En dan nu door naar het nieuws-waar-niemand-van-staat-te-kijken: trouwe Dodge-klanten zijn niet zulke grote liefebbers van de nieuwe Charger. In het afgelopen kwartaal gingen er in de VS slechts 25.747 Dodges op kenteken, liefst 48 procent minder dan vorig jaar. De gloednieuwe Charger EV was dan ook goed voor slechts 2.352 verkopen, terwijl de stokoude vorige Charger in hetzelfde kwartaal vorig jaar nog 16.216 keer over de toonbank ging. Ondertussen vond de Challenger toen nog 11.480 kopers en nu beide brandstofmonsters door hun productiestop naar vrijwel 0 zijn weggezakt, gaan de verkopen van Dodge door de helft.

Over het eerste halfjaar van 2025 ziet het er voor Dodge zelfs nog iets slechter uit. De nieuwe Charger leverde over zes maanden slechts 4.299 Amerikaanse kopers op, tegen dik 48.000 voor de Charger en Challenger samen in 2024. Bovendien gingen de verkopen van de toch al nooit populaire Hornet (het zusje van de Alfa Romeo Tonale) nog eens dik door de helft. De Durango laat een klein plusje zien, maar die 4 procent is uiteraard niet genoeg om de rest te compenseren. Het resultaat: een daling van maar liefst 49 procent voor Dodge in de VS in de eerste helft van 2025. Au.

Dodge houdt hoop en wijst op de aanstaande komst van de Charger Sixpack en de vierdeurs Charger. Dat zal inderdaad wel enig effect hebben, maar dit is niet zomaar in te halen. Een andere Amerikaanse Stellantis-divisie, Ram, kwam overigens al eens terug van soortgelijk beleid. De Ram 1500-pick-up was daar in vernieuwde vorm aanvankelijk alleen met zescilinder verkrijgbaar, maar wordt nu toch ook weer ‘gewoon’ met Hemi-V8 leverbaar.

Wil je net als die Amerikaanse Dodge-klanten toch nog even genieten van zo'n diepe V8-roffel? Kijk dan zeker nog even deze video met de Dodge Charger Hellcat terug!