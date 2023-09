Dodge Durango houdt de Hellcat-V8 in leven

Het laatste uur lijkt al bijna geslagen te hebben voor de inmiddels befaamde 6,2-liter Hemi-V8 met supercharger die we kennen als de Hellcat. Dodge zet namelijk binnenkort een streep door de Challenger en de Charger en daarmee verdwijnen er plots twee van de drie Dodges die nog met die V8 leverbaar zijn. En dat terwijl de Hellcat juist het meest op zijn plek was in die twee muscle cars. De derde Dodge die we kennen met de Hellcat-V8 is namelijk de Dodge Durango, een SUV. Wat blijkt; uitgerekend die Durango houdt de Hellcat voorlopig nog even in leven bij Dodge.

Dodge kondigt namelijk aan dat het de Dodge Durango in het nieuwe modeljaar opnieuw als SRT Hellcat op de bestellijst zet. Die heeft wat dat betreft volgend jaar dus het rijk voor zich alleen. De Dodge Durango is, net als zijn lagere broers, een indrukwekkende sprinter met dat blok. Van 0 naar 97 km/h (60 mph) is namelijk in 3,5 seconden al achter de rug en de topsnelheid ligt op 290 km/h. Overigens is er nog een ander model met de 6.2 V8 leverbaar, maar daarvoor moet je bij Ram zijn. Dat lepelt 'm namelijk nog in de Ram 1500 TRX. Mogelijk wordt dat op den duur echt de allerlaatste auto die er nog mee leverbaar is.