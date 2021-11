Dodge Charger en Challenger maken ruimte voor EV's

Dodge is hét merk als je gek bent op enorm grote verbrandingsmotoren en ouderwets benzinegeweld. Bijna niets is echter nog veilig als het aankomt op elektrificatie en dus moeten we over een paar jaar ook de Charger en Challenger zoals we ze nu nog kennen uitzwaaien.

Dodge zet ook in op elektrificatie en werkt behalve aan deels elektrisch aangedreven modellen ook aan volledig elektrische auto's. De tijden dat er steeds weer een iets sterkere Hellcat-V8 in de neuzen van Dodges werden gelepeld liggen dus bijna achter ons. In 2024 valt het doek voor de in feite uit 2006 stammende Charger en de in 2008 geïntroduceerde Challenger. Dat verklaart Dodge-CEO Tim Kuniskis tegenover Motortrend. We hoeven niet te verwachten dat de opvolgers opnieuw het principe 'there's nu substitute for cubic inches' volgen. De legendarische modelnamen zet Dodge echter niet zomaar bij het grofvuil.

Onder het nieuw gevormde moederbedrijf Stellantis breekt er een nieuwe periode aan. Stellantis stoomt een reeks platforms voor volledig elektrische auto's klaar, waarvan ook Dodge gebruik gaat maken. Kuniskis geeft aan dat we in de eerste helft van 2022 al een voorproefje op een volledig elektrische muscle car te zien krijgen. Waarschijnlijk een conceptauto die de toekomst van de Charger of Challenger toont. Die rust op het STLA Large-platform van Stellantis, waarop waarschijnlijk onder meer ook de opvolger van de Alfa Romeo Giulia staat. Daarnaast laat Dodge eind 2022 nog een studiemodel zien dat volgens Kuniskis 'heel, heel belangrijk' is, zonder daar verder over uit te wijden. 2022 wordt hoe dan ook een heel interessant jaar voor het merk en zijn liefhebbers.

Dodge brengt naast twee studiemodellen in 2022 ook al een volledig nieuw model uit met een plug-in hybride aandrijflijn. Daarover houdt Kuniskis zich nog op de achtergrond, maar logischerwijs gaat het hier om een MPV of SUV voor vooral de Amerikaanse markt, aangezien de Challenger en Charger dan nog niet klaar zijn. Een nieuwe Durango lijkt een mogelijkheid.

Eén ding is zeker: wie gek is op het soms volledig zotte Dodge dat met 700+ pk sterke V8's strooit alsof het pepernoten zijn, kan zijn hart vasthouden. Er gaat een nieuwe wind waaien. Eén waarvan sommigen volgens Kuniskis zo onpasselijk worden dat hij zelfs doodsbedreigingen heeft ontvangen. "Ik jongleer met messen hier, want ik moet twee kampen blij zien te houden."