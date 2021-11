Dit zijn de zuinigste nieuwe auto's met dieselmotor

Naarmate de tijd vordert kwijnt de dieselmotor steeds verder weg in het verdomhoekje. We laten dieselauto's massaal links liggen, wat niets verandert aan hoe aantrekkelijk een auto met dieselmotor voor de kilometervreter kan zijn. Zeker gezien de huidige brandstofprijzen. Dit zijn volgens onze uitgebreide Carbase-database de zuinigste dieselauto's van het moment.

Hoewel een liter diesel tegenwoordig bij lange na niet meer hetzelfde kost als enkele maanden geleden, ben je voor een liter diesel aan de pomp fors minder kwijt dan voor een liter Euro 95. Volgens United Consumers bedraagt de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) voor een liter diesel op moment van schrijven €1,75. Voor een litertje Euro 95 mag je op een prijs van bijna €2,11 rekenen. Wie genoeg kilometers rijdt om de hogere mrb te kunnen verantwoorden, heeft ondanks het negatieve dieselbijsmaakje en de mogelijk lagere restwaarde een fijne vriend aan de brandstofsoort.

In onderstaande lijst hebben we de zuinigste nieuwe auto's met een dieselauto voor je op een rij gezet. Let wel, we gaan hierbij uit van het gemiddeld gecombineerd verbruik dat de fabrikanten communiceren. Natuurlijk speelt je eigen rijstijl een gigantische rol in het daadwerkelijke praktijkverbruik. Toch kiezen maar weinig consumenten voor een nieuwe auto met dieselmotor. Uit cijfers van Kentekenradar blijkt dat in oktober slechts 253 nieuwe auto's met een dieselmotor zijn geregistreerd.

10. Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 110

Een cross-over in de lijst met op papier zuinigste dieselmotoren? Jazeker. De Peugeot 2008 met 110 pk en 250 Nm sterke 1.5 viercilinder dieselmotor scoort een gemiddeld gecombineerd WLTP-verbruik van 4,4 l/100 km achter zijn naam. Een nette waarde, zeker als je je bedenkt dat de 2008 met zijn bonkige voorkomen niet het meest aerodynamische ontwerp heeft dat je je voor kunt stellen. Dat de Franse diesel een zuinigheidswonder is, blijkt wel uit het feit dat het zeker niet de laatste keer is dat je die machine in deze lijst tegenkomt.

9. Citroën C4 BlueHDi 110

De 2008 zou zomaar van plek kunnen wisselen met de Citroën C4 BlueHDi 110. Het gelikter gelijnde en zo mogelijk nog eigenwijzer vormgegeven Franse broertje van de 2008 is namelijk met dezelfde 1.5 BlueHDi-dieselmotor te krijgen en noteert in die C4 een identiek gemiddeld gecombineerd verbruik van 4.4l/100 km. Net als bij de 2008 - en de overige auto's in deze lijst - geldt dat bepaalde uitvoeringen onder meer door grotere wielen andere verbruikscijfers achter hun naam noteren.

8. Peugeot 308 1.5 BlueHDi

Jawel, nog een Fransman in deze lijst. Stellantis levert de 1.5 BlueHDi in een nagenoeg ontelbare hoeveelheid modellen en dus is ook de nieuwe 308 met de zelfontbrander te krijgen. De zuinigste uitvoering van de nieuwe Peugeot 308 is echter niet de 110 pk sterke variant van de 1.5, maar de 130 pk en 300 Nm sterke variant. Hij nipt per 100 gereden kilometers gemiddeld 4,3 liter diesel weg. De 308 SW is in deze configuratie met 4,4l/100 km iets dorstiger. Iets.

7. Opel Astra 1.5 CDTi

Een dubbelrol voor de Astra! De nieuwe Opel Astra is - je raadt het al - met dezelfde 130 pk sterke 1.5 te BlueHDi te krijgen als zijn broertjes en zusjes, al noemt Opel die machine weer CDTi. In de Astra is die motor net als in de Peugeot 308 goed voor een gemiddeld gecombineerd verbruik van 4,3 l/100 km. Waarom dan een dubbelrol? Opel levert de vorige generatie Astra ook nog met een dieselmotor. Zowel de Astra hatchback als zijn Sports Tourer-stationbroer zijn verkrijgbaar met een 105 pk sterke 1.5 CDTi die ook een gemiddeld verbruik van 4,3 l/100 km scoort. De 1.5 CDTi in de vorige Astra is geen Stellantis-viercilinder, maar een driecilinder die afkomstig is van de planken van General Motors.

6. Citroën C3 BlueHDi 100

Meer Franse dieselpret zien we in de kleinere broer van de Citroën C4. De C3 is namelijk te krijgen met een 102 pk en 250 Nm sterke 1.5 BlueHDi waarmee de C3 het tot een gemiddeld gecombineerd verbruik van 4,3 l/100 km schopt. De C3 staat overigens op een ouder platform dan zijn Franse broertjes in deze lijst. Wat dat betreft loopt de inmiddels zo'n vijf jaar oude C3 dus netjes in de pas met zijn zustermodellen.

5. Audi A3 Sportback 30 TDI

De eerste niet-Franse dieselmotor die in deze lijst voorkomt is de 2.0 TDI. In de A3 30 TDI levert die dieselmotor 116 pk en 300 Nm, goed voor een gemiddeld verbruik van 4,2 l/100 km. Dat verbruik geldt alleen voor de A3 Sportback 30 TDI aangezien je die in combinatie met een handgeschakelde zesbak kunt krijgen. In de A3 Limousine is de 2.0 TDI altijd aan een DSG-automaat gekoppeld, wat zorgt voor een gemiddeld gecombineerd verbruik van 4,5l/100 km.

4. Seat Leon 2.0 TDI 115 pk

Ook de Seat Leon is beschikbaar met de 2.0 TDI die de A3 Sportback een netjes verbruik oplevert. Ook in de Spaanse hatchback is die dieselmotor goed voor een gemiddeld verbruik van 4,2 l/100 km. Natuurlijk is ook de Leon Sportstourer met deze motor te krijgen. In dat geval moet je genoegen nemen met een gemiddelde score van 4,3 l/100 km. Opvallend: de Volkswagen Golf scoort met dezelfde dieselmotor een gemiddeld verbruik van minimaal 4,5 l/100 km.

3. Ford Focus 1.5 Ecoblue 120 pk

Weer een 1.5 in de lijst, maar ditmaal geen BlueHDi, maar een Ecoblue-machine van Ford. Het betreft de 120 pk en 300 Nm sterke viercilinder die de Focus Hatchback aan een gemiddeld verbruik van 4,2 l/100 km helpt. De Focus Wagon is ook met deze motor te krijgen, al valt die in de 4.3l/100 km-categorie.

2. Opel Corsa 1.5 Diesel Edition

De gedeelte eerste plaats is voor de Opel Corsa en de Peugeot 208. Je raadt het al: inderdaad met de bekende 1.5 BlueHDi in 102 pk en 250 Nm sterke trim die in die hoedanigheid ook de Citroën C3 een plekje in deze lijst opleverde. Uiteraard gaat het om de versie met handgeschakelde zesbak, die scoort namelijk een gemiddeld gecombineerd WLTP-verbruik van 4,1 l/100 km achter zijn naam in zowel de Corsa als de 208. Je zit er in zo'n tien tellen mee op een snelheid van 100 km/h, zeker niet behelpen dus.

1. Peugeot 208 Active Pack 1.5 BlueHDi 100

We zetten de Peugeot 208 1.5 BlueHDi 100 op de eerste plek omdat de 208 in tegenstelling tot de Corsa meer een Franse identiteit heeft. Dat past toch beter bij de 1.5 BlueHDi die in deze lijst veelvuldig aan bod is gekomen.