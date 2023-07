Dit zijn de populairste nieuwe auto's in België

In Nederland was de Tesla Model Y in het eerste halfjaar van 2023 met afstand de populairste nieuwe personenauto. Maar hoe ziet de situatie er in België eigenlijk uit? Met een stevig pakket cijfers van de Belgische autofederatie Febiac op zak zakken we af naar onze zuiderburen.

In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in België 264.475 nieuwe personenauto's geregistreerd. Dat zijn er aanzienlijk meer dan in het eerste halfjaar van 2021. Toen bleef de registratieteller op 195.387 stuks steken. In de eerste zes maanden van 2019 - het laatste jaar voor de coronapandemie - werden echter nog ruim 310.000 nieuwe personenauto's gekentekend. De markt is dus nog niet op het niveau van 2019.

Toch zijn 264.475 nieuwe personenauto's er bijzonder veel. Althans, als je de Nederlandse cijfers ernaast zet. In Nederland - dat met bijna 17,9 miljoen mensen veel meer inwoners telt dan België (zo'n 11,7 miljoen) - zijn in het eerste halfjaar van dit jaar namelijk 202.595 nieuwe personenauto's gekentekend. In Nederland was de Tesla Model Y de populairste nieuwe elektrische auto, maar ook ongeacht de aandrijflijn de populairste nieuwe auto. In België is het autolandschap anders gevormd, al zijn er overeenkomsten.

Populairste automodellen België, eerste halfjaar 2023

BMW was in België het automerk dat in het eerste halfjaar de meeste nieuwe exemplaren wist te registeren. De absolute registratietopper was echter de Volvo XC40. Daarvan verschenen in de eerste zes maanden van dit jaar 5.898 exemplaren op het Belgische wegennet. De XC40 wordt gevolgd door de immer populaire Dacia Sandero waarvan 5.828 exemplaren zijn geregistreerd. De Tesla Model Y eindigt met 5.807 stuks op plek drie. De Toyota Yaris sluit met 5.757 stuks aan op plek vier. De BMW X1 sluit met 5.103 registraties de Top 5 af. Plekken zes tot en met tien worden ingenomen door achtereenvolgens de Mini Hatchback, (4.679 stuks), de Opel Corsa (4.401 stuks), de Citroën C3 (4.347 stuks), de Peugeot 308 (4.270 stuks) en de BMW 1-serie (4.009 exemplaren). De Audi A3 en Dacia Duster, elk goed voor 3.993 registraties, vallen net buiten de Top 10.

Opvallend is dat de Peugeot 208 die in Nederland op plek twee stond in de Belgische Top 10 niet voorkomt, evenals de Kia Picanto (in Nederland op plek drie) en de Lynk & Co 01 (plek vijf). De Peugeot 208 vinden we in België pas op plek 16. De Picanto en Lynk & Co 01 komen zelfs niet in de Top 20 voor.

Merk Model Aantal 1 Volvo XC40 5.898 2 Dacia Sandero 5.828 3 Tesla Model Y 5.807 4 Toyota Yaris 5.757 5 BMW X1 5.103 6 Mini Hatchback 4.679 7 Opel Corsa 4.401 8 Citroën C3 4.347 9 Peugeot 308 4.270 10 BMW 1-Serie 4.009

Brandstof: Elektrisch wint terrein

Ook in België neemt het aantal nieuw registreerde EV's toe. In de eerste zes maanden van dit jaar waren puur elektrische auto's er goed voor een marktaandeel van 16,5 procent. Dat aandeel ligt 6,2 procentpunten hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Met een aandeel van 45,8 procent is de benzineauto nog altijd het populairst, al ligt dat percentage wel 3,1 procentpunt lager dan in het eerste halfjaar van 2022. Nog altijd heeft één op de tien in België registreerde nieuwe personenauto een dieselmotor. In het eerste halfjaar van 2022 lag dat aandeel echter nog op dik 16 procent. Een op de vijf auto's was een plug-in (+3,1 procentpunt t.o.v. 2022) en het aandeel hybride auto's zonder stekker is met 7,5 procent onveranderd gebleven. Interessant daarbij: 92 procent van alle geregistreerde plug-ins en 90,4 procent van alle EV's kwam op naam van een bedrijf...

De Dacia Sandero was de populairste auto met benzinemotor. De Corsa staat op plek twee, daar werden 3.961 exemplaren met een benzinemotor van geregistreerd. Dat betekent dat in België 90 procent van de registreerde Cora's een benzinemotor heeft. In Nederland was juist 42 procent van de geregistreerde Corsa's een elektrische Corsa Electric. Een interessant verschil. In de lijst met populairste benzineauto's vinden we de Citroën C3 op plek drie, de Mini Hatchback op plek vier en de Renault Clio op plek vijf.

Ook in België was de Tesla Model Y (5.807 stuks) de populairste EV. De Volkswagen ID4 volgt met 2.475 registraties op geruime afstand op plek twee. Plekker drie, vier en vijf zijn voor de Audi Q4 (2.441 stuks), Volvo XC40 (2.144 stuks) en de Volkswagen ID3 (1.938 exemplaren). In België had dus 36 procent van alle in het eerste halfjaar geleverde XC40's een elektrische aandrijflijn. In Nederland lag dat percentage over diezelfde periode op 71 procent. De Volvo XC40 was overigens ook de populairste plug-in van België (2.596 stuks), gevolgd door de stekkerversies van de BMW 3-serie, Volvo XC60, BMW X1 en Ford Kuga.

De BMW 1-serie bleek de populairste auto met dieselmotor. Er werden in het eerste halfjaar van 2023 in België 1.478 stuks van gekentekend. Op plek twee staat de Peugeot 308 waarvan 1.297 exemplaren met dieselmotor zijn geregistreerd. Dat onze Zuiderburen wel van Franse diesels houden, blijkt uit de rest van de diesel-top-5. Op plekken drie, vier en vijf staan namelijk de Peugeot 3008 (952 stuks), diens grotere broer 5008 (946 stuks) en de Dacia Duster (719 stuks).

Particulier versus bedrijven

Over particuliere en bedrijven gesproken: van de 264.475 nieuwe auto's die in het eerste halfjaar in België zijn geregistreerd, werden er 176.321 op naam van bedrijven gezet. Particulieren kochten in totaal 88.154 nieuwe auto's. Twee derde van de in België gekentekende nieuwe auto's was in het eerste half jaar dus geen particulier gekocht exemplaar.

Dat de Volvo XC40 in totaliteit de meest geregistreerde auto in België is, betekent niet dat de XC40 ook het meest door particulieren wordt gekocht. De Dacia Sandero is namelijk de auto die in België het vaakst door particulieren is gekocht. Het gaat om 5.200 stuks en dat betekent dat bijna 90 procent van alle Sandero's die in het eerste halfjaar van 2023 in België op kenteken verschenen door een particulier is aangeschaft. Na de Sandero zijn de Toyota Yaris, Dacia Duster, Dacia Jogger en Citroën C3 de onder particulieren populairste auto's. Dat laat een heel ander beeld zien. België is een écht Dacia-land.

Populairste auto's onder particulieren

Merk Model Aantal 1 Dacia Sandero 5.200 2 Toyota Yaris 3.781 3 Dacia Duster 3.455 4 Dacia Jogger 2.067 5 Citroën C3 1.920

Het zal je niet verbazen dat auto's die het meest op naam van bedrijven gezet zijn een heel andere Top 5 oplevert. Hier vinden we de Volvo XC40 zoals verwacht bovenaan. Van alle in België registreerde XC40's is 5.240 stuks op naam van een bedrijf of zelfstandige gezet. 88 procent dus. De Tesla Model Y vinden we op plek twee met 4.916 zakelijke registraties (87 procent zakelijk).

Meest zakelijk registreerde auto's