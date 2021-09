Dit zijn de populairste auto's in Europa

De Tesla Model Y is in zijn eerste Europese verkoopmaand direct de top 10 van best verkochte EV's in Europa binnen gestormd. Tesla doet dus goede zaken met zijn elektrische cross-over, maar dat is zeker niet de enige auto die het in Europa goed deed. We nemen de Europese verkooplijst van augustus met je door.

Ook augustus was geen lekkere maand voor de Europese autoverkopen. Met 713.714 geregistreerde nieuwe personenauto's werden er maar liefst 18 procent minder auto's op kenteken gezet dan in diezelfde maand vorig jaar. Het was wat verkopen betreft de slechts maand augustus sinds 2014. Toch blijven de autoverkopen over heel 2021 gemeten voor op die van vorig jaar op dit moment. In de eerste acht maanden van dit jaar zijn in Europa 8.095.419 nieuwe auto's op kenteken gezet, meer dan de 7.192.839 die in die periode vorig jaar een eigenaar vonden. Het chiptekort en kleine voorraden bij dealers vormen de belangrijkste oorzaken voor de teruggang.

De Tesla Model Y werd volgens Jato Dynamics in augustus 3.478 keer verkocht en daarmee is hij goed voor een achtste plek in de lijst van populairste elektrische auto's. De Model Y laat niet alleen de Volkswagen e-Up (3.219) achter zich op plek 9, maar ook de Fiat 500e die met 3.152 stuks op plek tien eindigde. Hoewel de Tesla Model Y het voor een nieuwkomer bijzonder goed doet, moet hij een zevental elektrische auto's voor zich dulden. Zo eindigde de Skoda Enyaq iV met 3.541 verkochte exemplaren een plekje voor de Model Y. Kia's ook in Nederland niet aan te slepen e-Niro wint het op zijn beurt van Skoda's elektrische SUV en eindigde in augustus op plek zes.

Populairste elektrische auto

Wie tien jaar geleden had gezegd dat een elektrische Ford Mustang een van de populairste auto's van Europa zou zijn, had je ongetwijfeld uitgelachen. Toch staat de Mustang Mach-E met 3.621 verkochte exemplaren op een zeer nette vijfde plek, een plek achter de Renault Zoe die 4.032 eigenaren wist te vinden. In de top 3 kan de Tesla Model 3 natuurlijk niet ontbreken. Hij staat te midden van twee Volkswagens met 7.624 geregistreerde exemplaren op de tweede plek, een plek voor de Volkswagen ID4 (4.624 stuks, plek 4) en achter de in augustus best verkochte EV van Europa: de Volkswagen ID3 (7.904 exemplaren).

De Ford Kuga PHEV bleek in augustus in Europa de populairste plug-in hybride (3.512 stuks), gevolgd door de stekkerversies van de Mercedes-Benz GLC (2.670 stuks) en de plug-in hybride variant van de BMW 3-serie (2.343 stuks).

Populairste auto

Dacia heeft met de nieuwe Sandero goud in handen. De Roemeen was in augustus goed voor 14.961 registraties en daarmee is het weer de populairste auto van Europa gebleken. Op plek twee en drie volgen de Volkswagen Golf (13.664 stuks) en de Toyota Yaris (12.594 exemplaren). Ook de Duster helpt Dacia aan fraaie resultaten, die nuchtere SUV vinden we namelijk op de vierde plek met 11.327 stuks. Daarmee houdt de Duster de Volkswagen T-Roc (plek 5, 11.179 stuks) en zelfs de Volkswagen Polo (*plek 6, 10.283 stuks) voor zich.

Opvallend is dat van elke carrosserievorm minder auto's werden verkocht. Behalve van wat Jato Dynamics pleegt aan te duiden als midsize SUV's, zoals de Volvo XC60. 'Midsize SUV's' verlieten in augustus 62 procent vaker de showoom dan vorig jaar. Cross-overs in het segment van de Renault Captur en Peugeot 2008 verlieten 13 procent minder vaak de showroom. Conventionele hatchbacks in het B- (Clio, Polo) en C-segment (Mégane, Golf) werden in augustus respectievelijk 27 en 25 procent minder vaak verkocht dan in diezelfde maand vorig jaar.

Top 10 populairste elektrische auto's van Europa (augustus)

Merk en model Aantal 1 Volkswagen ID3 7.904 2 Tesla Model 3 7.824 3 Volkswagen ID4 4.624 4 Renault Zoe 4.032 5 Ford Mustang Mach-E 3.621 6 Kia e-Niro 3.561 7 Skoda Enyaq iV 3.541 8 Tesla Model Y 3.478 9 Volkswagen e-Up 3.219 10 Fiat 500e 3.152

Top 10 populairste auto's Europa (augustus)