Tesla Model Y in Europese EV-top 10 in eerste maand

De Tesla Model Y is in de eerste verkoopmaand in Europa direct in de top 10 van best verkochte nieuwe elektrische auto's gekomen. Ook overtreft de Model Y in Nederland meteen de Model 3.

Sinds augustus is de Tesla Model Y in een aantal Europese landen verkrijgbaar, waaronder Nederland. In de eerste verkoopmaand zijn er in ons werelddeel direct 3.498 stuks van verkocht, goed voor de achtste plek in de top tien bestverkochte elektrische auto's van Europa. Dat heeft dataprovider JATO Dynamics maandag bekendgemaakt.

De Tesla Model Y bleef daarmee de elektrische Fiat 500 en de Volkswagen Up voor, maar had nog wel een flinke afstand tot de koplopers, te weten de Tesla Model 3 met 7.826 stuks en de Volkswagen ID3, waarvan er in augustus in Europa 7.958 exemplaren verkocht werden. Gemeten tot en met augustus gaat de Model 3 met 74.818 verkochte exemplaren nog ruim aan de leiding. De Volkswagen ID3 is goed voor 44.027 stuks.

In Nederland gingen in augustus direct 127 exemplaren van de Model Y op kenteken, maakten BOVAG, RAI Vereniging en RDC eerder deze maand al bekend. Daarmee presteerde de Model Y beter dan de Model 3, die afgelopen maand 73 maal geregistreerd werd. Doordat Tesla's vanuit de Verenigde Staten en China moeten komen en deze doorgaans aan het einde van elk kwartaal arriveren, geven de verkoopcijfers in andere maanden een vertekend beeld.

Bijtellingvoordeel

De kans is vrij groot dat de Tesla Model Y in Nederland in 2021 nog goed zal verkopen en dat het daarna snel weer wat inzakt. Wie in 2021 nog een Model Y op kenteken krijgt, kan namelijk bij zakelijk gebruik nog profiteren van 12 procent bijtelling tot €40.000 van de cataloguswaarde. In 2022 gaat de bijtelling omhoog naar 16 procent tot €35.000. Een run op Model Y's die nog dit jaar worden geregistreerd is dan ook te verwachten. De Model Y is hier te bestellen vanaf €65.010. Dan krijg je de Model Y Long Range. Wat je voor dat geld in huis haalt, namen we onlangs onder de loep in onze rubriek Back to Basics.