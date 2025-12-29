Dit verandert er voor automobilisten in 2026

Het nieuwe jaar staat voor de deur en reken maar dat automobilisten gaan merken dat er dingen veranderen. Diverse lasten gaan omhoog. Vrijwel iedereen met een auto krijgt ermee te maken.

Of je nou een elektrische, hybride of een reguliere brandstofauto rijdt, dikke kans dat je in 2026 er meer aan kwijt bent. Om te beginnen wordt de accijns op brandstoffen hoger, bij benzine gaat het omhoog met 6 cent per liter, bij diesel met 4 cent per liter en lpg met 1 cent per liter. Maar als je elektrisch rijdt, ben je ook meer geld kwijt. De wegenbelasting voor elektrische auto's wordt 70 procent van het normale bedrag. Voor plug-in hybride-auto's moet je het volledige tarief betalen. Voor een kampeerauto moet een eigenaar de helft van de reguliere wegenbelasting afrekenen.

Zakelijke rijders worden ook geraakt in het nieuwe jaar. De korting op de bijtelling voor emissievrije auto's wordt verlaagd naar maximaal €1.200 per jaar. Zakelijke rijders met een auto van meer dan vijftien jaar oud betalen in 2026 35 procent bijtelling over de dagwaarde. Dit geldt alleen voor auto's die in 2025 ook al onder deze youngtimer-regeling vielen. Na 2026 wordt de leeftijdsgrens verhoogd naar 25 jaar.

Tenslotte zijn er nog nieuwe regels om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld strafbaar om een geheime ruimte in een auto te bouwen om onder meer drugs en geld verborgen te houden.