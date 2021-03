Dit lees je in AutoWeek 9

AutoWeek 9 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

Wie liever naar gebruikte auto's kijkt dan splinternieuwe, komt in AutoWeek 9 prima aan z'n trekken. We hebben natuurlijk weer de gebruikelijke occasionrubrieken, maar daarnaast zijn er ook twee interessante occasiontests. Om te beginnen kijken we naar twee jonge gebruikte Subaru's. Omdat nieuwe Subaru’s door de bpm-wetgeving uit de markt zijn geprijsd, gooien de Japanners het over een andere boeg. Door heel Europa worden ze ingezet door het eigen personeel. Met maximaal 20.000 kilometer op de teller en een jaar ervaring worden Subaru’s weer teruggehaald en aangeboden als jonge occasions. Dat scheelt een flinke smak op de belasting en de prijs ziet er één keer veel gunstiger uit. We stapten in twee exemplaren uit die ‘Approved Used’-vloot.

Op zoek naar ruime occasions van enkele jaren oud, maar wil je juist géén hoogpotig model, dan is een traditionele D-segmenter misschien wel interessant. In dit segment tref je bijvoorbeeld de Opel Insignia Sports Tourer en Renault Talisman Estate. Van alles meer: lengte, ruimte, rijcomfort en verhoudingsgewijs ook nog eens voordeliger in aanschaf en gebruik dan een SUV. De Insiginia die we testen is pas een krappe drie jaar oud en kost nog zo'n €18.000. De Talisman is twee jaar ouder en mag al weg voor een krappe €16.000.

In ruimte blinkt de nieuwe Hyundai i20 natuurlijk een stuk minder uit dan de eerdergenoemde auto's, maar die bevindt zich dan ook in een hele andere klasse. Een segment waarin écht sportieve versies nog altijd springlevend zijn en Hyundai nu voor het eerst ook het strijdtoneel betreedt. De Volkswagen Polo GTI en Ford Fiesta ST krijgen er een concurrent bij: de i20 N. Of-ie net zo flitsend rijdt als z'n met N-elementen overgoten koets doet vermoeden, moet natuurlijk even uitgeprobeerd worden.

De i20 N is niet de enige felle Zuid-Koreaan die in de spotlights staat deze week. We reden namelijk ook met een Kia Ceed GT die een dosis extra pk's levert dankzij tuner Giacuzzo. Want inmiddels zijn de Zuid-Koreanen ook aardig ontdekt door tuners.

Qua prestaties komen ze allemaal niet in de buurt van de fonkelnieuwe Audi RS E-tron GT. De volledig elektrische GT is er direct als RS en dat belooft een spektakel van jewelste. Prestatiecijfers waarmee de auto behoorlijk tegen de Porsche Taycan Turbo aanschuurt. Roy Kleijwegt mocht namens AutoWeek al plaatsnemen achter het stuur van deze elektro-geweldenaar.

Aan het minder spectaculair maar minstens zo relevante spectrum van het EV-aanbod treffen we twee Franse neven: de Citroën ë-C4 en Peugeot e-2008. Hoewel de Citroën splinternieuw is, is de Peugeot ook nog altijd een behoorlijk frisse verschijning. Qua uiterlijk is er in ieder geval voldoende onderscheid om verschillende mensen aan te spreken, maar of de twee met dezelfde basis qua rijden ook nog verschillen? Frank Jacobs zocht het uit.

Bij een auto die al veertien jaar bij dezelfde eigenaar is weet je zeker dat die goed wordt verzorgd. Maar in dit geval gaat het om een Volkswagen Sharan met een VR6-motor. Auto en motor staan niet als de gemakkelijkste bekend. De kilometerstand, die richting het half miljoen gaat, is al een heel knappe prestatie. Eens kijken wat er gebeurt als we Joep Schuurman op de VW loslaten.

Op de rollenbank staat deze week verder een andere auto met de dikste motor die je erin kon krijgen: de Mazda 3 MPS. In dit geval ook nog eens eentje die nóg verder opgefokt is. Soms wil dat op de lange termijn juist nog wel eens averechts werken. Ghisbert van Ginhoven houdt de Mazda eens scherp tegen het licht om te kijken of alle (extra) paardenkrachten nog aanwezig zijn.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt.