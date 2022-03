Dit lees je in AutoWeek 9

AutoWeek 9 ligt vanaf woensdag in de winkels of valt deze week bij je op de deurmat. We reden met de eerste volledig elektrische Toyota voor ons werelddeel: de bZ4X. Zin in verwennerij van het hoogste niveau? Stap dan net als wij deden in de nieuwe DS 9 E-Tense 4x4 360. Verder zetten we de nieuwe Volkswagen Taigo tegenover de Opel Mokka en sjeesden we in een Porsche Macan GTS mét bagagebox op het dak naar de Alpen.

We hebben de snelste Porsche Macan voorzien van een gigantisch anker in de vorm van een joekel van een bagagebox op het dak. Voor een keer maken we eens een test met wat hindernissen, in de oranje Macan hieronder, die zijn skipak al aanheeft. Eens kijken hoe-ie zich dan houdt.

Meer luxe komt uit de Franse hoek. De DS 9, het vlaggenschip van de Franse auto-industrie. Om aan te kunnen haken bij de premiummerken in deze klasse, mag een snelle topuitvoering niet ontbreken. En voilà, daar is de DS 9 4X4 360, ontwikkeld in samenwerking met DS Performance en speciaal voor hen die hun SM of CX Turbo missen. Gaan extreem comfort en luxe goed samen met sportiviteit? Marc Klaver zocht het uit.

Zoals je op de hoofdfoto al hebt kunnen zien, zetten we de Volkswagen Taigo en Opel Mokka naast elkaar. Zat er nog een gaatje tussen de Volkswagen T-Cross en T-Roc? Jazeker! Daar past de Taigo feilloos tussen en daarmee hebben we de eerste SUV-coupé in het B-segment. Daarvan kun je van alles vinden, maar wij mensen willen kunnen kiezen en die mogelijkheid is verruimd. In dezelfde prijsklasse schotelt Opel ons de Mokka voor. Kiezen we een schuine bak of houden we het op bekend en rechtlijnig?

Een hoogpotig model met een conventionelere vorm maar met een minder conventionele aandrijflijn, is de Toyota bZ4X. Misschien wel de meest besproken auto hier op AutoWeek.nl van de afgelopen maanden. We konden er eindelijk mee rijden!

Uiteraard is er ook weer aandacht voor gebruikte auto's. Zo hebben we een dubbeltest tussen twee stationwagons. Als er namelijk één type auto is dat we echt als de perfecte allrounder kunnen kwalificeren, dan is dat wel de stationwagon in het C-segment. Ruim, representatief en vanuit financieel oogpunt ook nog eens heel verantwoord. Niet voor niets als occasion gewild bij met name jonge gezinnen en afgaande op dit testduo, heb je veel auto voor je geld.

We hebben een wat ongebruikelijke Klokje Rond deze week. Na 100.000 km rijden met een Kia Proceed wordt-ie helemaal uit elkaar gehaald om te kijken hoe de staat van de onderdelen is. De auto gaf tijdens het rijden het gevoel dat-ie pas net ingereden was, maar of dat beeld overeind blijft ...

Tenslotte hebben we een behoorlijke krachtpatser te gast in 'Op de rollenbank'; een Audi RS6 Avant. Die is van zichzelf al beresterk, maar eigenaar Jeffrey Snoeij nam daar nog geen genoegen mee. Zijn auto, inclusief Miltek-uitlaat, zou meer dan 700 pk moeten leveren. Maar dat loopt anders...

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.