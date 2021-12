Dit lees je in AutoWeek 50

AutoWeek 50 vanaf morgen in de winkel of valt deze week op je deurmat. Deze week tref je zoals je gewend bent weer enkele interessante eerste rijtests, waaronder een met de Rivian R1T. Een elektrische pick-up uit de VS waar veel van verwacht wordt. Ook rijden we de Maserati Grecale al en hebben we een heuse Porsche 968 op de rollenbank staan.

We beginnen echter met een heerlijk nuchtere dubbeltest. De nieuwe Skoda Fabia mag het namelijk opnemen tegen de Dacia Sandero. Skoda profileert zichzelf als een uiterst slim merk, wat onder meer blijkt uit de vele spitsvondigheden in hun modellen. Twee Oostbloklanden verder en je bent in Roemenië, de bakermat van Dacia, ook zo’n uitgekiend merk. Daarnaast associëren veel mensen Skoda en Dacia met ‘budget’, maar we zien dat de verhoudingen tegenwoordig iets anders liggen.

Van een totaal andere orde is de Rivian R1T, een beresterke elektrische pick-up, waar in de vorm van de R1S ook een SUV-versie van komt. Hoewel Rivian nog niet neergestreken is in Europa en zelfs in thuisland VS nog maar net begonnen is, konden we de R1T al eens aan den lijve ervaren.

Een andere auto die nog niet op de markt is en toch al even gereden kon worden, is de Maserati Grecale. De introductie had eigenlijk al plaats moeten vinden, maar onder meer door het chiptekort moeten we nog even geduld hebben. Met de Grecale wil Maserati nu ook een graantje meepikken in het Porsche Macan-segment. We gaan op pad met het kleine broertje van de Levante.

De Volkswagen ID3 is inmiddels alweer een tijdje op de markt en het lijkt erop dat het huidige aanbod op zich wel volstaat voor wat men zoekt in Nederland. Met onze duurtest-ID3 concludeerden we immers dat de 58 kWh accu eigenlijk voldoende is voor de Nederlandse situatie. Toch biedt Volkswagen nu ook een versie aan met nog meer accucapaciteit. Alleen: die lijkt een beetje achteraf bedacht.

Misschien ben je ze al lang weer vergeten, maar deze Suzuki Vitara en Toyota RAV4 zijn twee zeer belangrijke auto's. Ze zijn de historie ingegaan als de grondleggers van de SUV-rage. In het rulle zand van Drenthe brengen we twee overlevers bij elkaar.

Vanzelfsprekend blijft het daar niet bij als het aankomt op gebruikte auto's in dit nummer. In Klokje Rond is een Toyota Prius te gast die al een goed eind richting de vier ton heeft gereden. En dat heeft-ie ook nog eens in hele korte tijd gedaan: hij ging in dik vier jaar tijd van 50.000 naar 380.000 kilometer en dan hoofdzakelijk als taxi in Amsterdam. Bepaald geen luizenleventje voor een auto en evenmin voor de man of vrouw achter het stuur. Toch deed Joeri dat met volle overtuiging en veel plezier. Dat zijn Prius al die tijd een trouwe bondgenoot was, laat zich niet zo moeilijk raden.

Tenslotte hebben we, zoals eerder gezegd, een Porsche 968 op de rollenbank staan deze week. Hier zijn de afgelopen jaren heel wat Porsches gepasseerd, maar de 968 ontbrak nog. Zegt dit model je niks? Dat is heus geen schande. Koen Beckers komt helemaal uit België om zijn auto aan een test te laten onderwerpen en frist intussen even ons geheugen op over wat een 968 ook alweer precies is.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.