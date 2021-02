Dit lees je in AutoWeek 5

AutoWeek 5 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Wat lees je deze week in ons bomvolle magazine?

De komst van een nieuwe generatie van de Volkswagen Golf is altijd groot nieuws. Het is immers al sinds jaar en dag één van de populairste auto's van Nederland. Splinternieuw is de achtste Golf inmiddels weliswaar niet meer, maar we hebben nog niet eerder gekeken hoe ver de Golf inmiddels af staat van het origineel uit 1974. Tot nu!

Een auto die hier juist nog compleet onbekend is, is de JAC iEV7s. Een hele mond vol en dan zijn er waarschijnlijk ook nog tal van verschillende manieren om het uit te spreken. Hoe dan ook; het is de zoveelste Chinese EV die zijn heil komt zoeken op ons continent. Tijd om eens te kijken wat het Europese bestaansrecht van de JAC wel of niet is.

Een andere Chinese EV, de Aiways U5, is inmiddels al enkele maanden leverbaar in Nederland. Voor het eerst kregen we er de sleutels van in handen en behalve een test van de U5 zelf, mocht de Aiways zich ook direct bewijzen tegen de gevestigde orde. En wat voor gevestigde orde: de Volkswagen ID3 en Hyundai Kona Electric. De U5 biedt veel meer ruimte voor hetzelfde geld, dus eens kijken of er zaken zijn die zijn afkomst en gunstige prijskaartje verraden ten opzichte van de ID3 en Kona.

Voordat je denkt dat er dit nummer enkel aandacht is voor (elektrisch) vervoer voor de massa ... Wacht maar tot je aankomt bij de eerste rijtest met de BMW M5 CS. De krachtigste 5-serie ooit door BMW zelf geleverd. Sterker zelfs: het is de sterkste auto ooit van BMW's M-divisie. 635 pk in een dikke sedan, het kan nog!

Meer sportief plezier, zij het iets bescheidener, is er in de vorm van de Cupra Formentor en de BMW X2 M35i. Twee keer ruim 300 pk en twee keer volop rijplezier. Zijn de Cupra Formentor en BMW X2 M35i alles wat een moderne automobilist zou kunnen wensen en meer, of zijn het stiekem rijdende compromissen? Marco Gorter zocht het uit.

Goed, terug naar auto's voor de 'gewone man en vrouw'. De Renault Kangoo van Monique Katsburg is er zo eentje. Een trouw vervoersmiddel dat vooral gericht is op praktisch gebruiksgemak. Ook nog eens betrouwbaar, want de Kangoo gaat immers al dik 310.000 km mee. Aan Joep Schuurman de taak om te achterhalen of Monique nog langer op haar trouwe Franse auto kan vertrouwen, of dat de liefde binnenkort mogelijk toch wat bekoelt.

