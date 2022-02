Dit lees je in AutoWeek 5

AutoWeek 5 ligt vanaf woensdag in de winkels of valt deze week bij je op de deurmat. AutoWeek houdt zich doorgaans bezig met vierwielers, maar deze week maken we kennis met een opmerkelijk voertuig op drie wielen: de Vanderhall Venice. In onze dubbeltest draait het om ratio versus emotie: de verstandige Hyundai Kona EV neemt het op tegen de felle Cupra Born. Zéér verstandig in aanschaf zijn jonge gebruikte A-segmenters. We vergelijken de Opel Karl met de Hyundai i10.

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden, wie rijk wil zijn, moet klein rijden. In dat kader zetten we twee jong gebruikte betaalbare A-segmenters naast elkaar: een Opel Karl en Hyundai i10, beiden uit 2017. Door de jaren heen zijn de kleintjes groot en volwassen geworden, zodat je met auto’s als de Karl en i10 ook na een lange snelwegrit niet gebroken uitstapt.

In een andere dubbeltest zetten we twee EV's naast elkaar die zeker overeenkomsten vertonen, maar een heel verschillende insteek hebben: de Cupra Born en Hyundai Kona Electric. De keuze tussen temperament uit Martorell en gezond verstand uit Seoul. Frank Jacobs praat je bij.

Zoals gezegd maken we deze week een uitstapje naar een driewieler die we nog net als auto kunnen omschrijven. Dat minder soms meer kan zijn, laat de Venice van het eigenzinnige nieuwe merk Vanderhall namelijk zien. Die belooft veel rijplezier voor een schappelijke prijs.

In onze duurtestgarage hebben we een Mercedes-Benz C180 staan. Die levert ondanks zijn bescheiden motor al behoorlijk prettige prestaties, dus zijn we benieuwd of er een goede reden is om 'm toch te laten staan voor de 34 pk sterkere C200. Marco Gorter gaat met de twee op pad om die vraag te beantwoorden.

In AutoWeek 5 kom je ook beslist aan je trekken als je meer geïnteresseerd bent in auto's uit vervlogen tijden. Wat te denken van een leuke reportage over de twee generaties Volkswagen Scirocco en de opvolger, de Corrado?

Verder hebben we in Klokje Rond een Audi te gast waarvoor je niet bepaald bang uitgevallen moet zijn om daar een flinke kilometerstand op te zetten: een S6 Avant uit 2000. Die kwam met een lage kilometerstand rechtstreeks uit Italië, compleet met lpg-installatie. Nu telt de Audi 22 jaar en staat de kilometerstand ruim over de 300.000. Hoe lang mag de pret nog duren?

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek.