Dit lees je in AutoWeek 49

AutoWeek 49 ligt vanaf morgen in de winkels, dus tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine.

De komst van de retro-Fiat 500 was bijna 14 jaar geleden groot nieuws. Niet zonder reden; de klassiek gelijnde compacte Fiat kon wel eens een daverend succes worden en dat bleek het uiteindelijk ook te zijn. Of dat ook voor de gloednieuwe elektrische 500 geldt, moet uiteraard nog blijken. Een belangrijke auto is het des te meer en daarom zullen velen ongetwijfeld benieuwd zijn hoe hij rijdt. Deze week lees je het in AutoWeek 49.

Ook elektrisch, maar van een compleet andere orde, zijn de Audi E-tron Sportback en de Jaguar I-Pace, die het deze week tegen elkaar opnemen in een dubbeltest. Het zijn de nieuwste niet meer, maar de ontwikkeling heeft bij beide modellen niet stilgestaan. Eens kijken dus hoe de verhoudingen nu zijn ten opzichte van de vorige keer dat we ze tegenover elkaar hadden staan. Een andere auto die een grondige vernieuwing achter de rug heeft, is de Opel Crossland. Niet alleen is de X nu uit de naam, de auto heeft ook een compleet opnieuw getekende neus. Of er meer verandering te bespeuren is en of de compacte cross-over daarmee weer echt helemaal fris is, zoekt Jan Lemkes voor je uit.

Nog zo'n auto die weliswaar niet helemaal nieuw is, maar in zekere zin ook weer wel: de Volkswagen Arteon Shooting Brake. Met de facelift van de Arteon voegde Volkswagen deze nieuwe variant toe, die de opvallende D-segmenter nog wat aantrekkelijker moet maken voor een breder publiek. Misschien vind je de Shooting Brake wel een prachtige aanvulling, maar of hij ook echt veel toegevoegde waarde heeft? Marco Gorter zocht het uit.

We zitten nog midden in de 2020-editie van de Barrelbrigade en deze week gaan Stéphan, Nic en Frank met hun barrel op bezoek bij mensen met een veel netter exemplaar. Je kunt zelfs zeggen dat we met liefhebbers te maken hebben. Ongetwijfeld leveren de barrels bij hen nog wel de nodige gefronste wenkbrauwen op, want uiteraard zijn dat niet de mooiste exemplaren die je tegen zult komen. Toch hebben ze wel minder ervaring dan de Mercedes-AMG S63 die deze week schittert in Klokje Rond. Een pas twee jaar oude luxe krachtpatser met dik drie ton op de teller! Dan willen we natuurlijk wel even weten hoe het zó hard is gegaan en hoe het de auto vergaat na twee tropenjaren.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer en dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.