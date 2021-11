Dit lees je in AutoWeek 48

AutoWeek 48 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Deze week tref je onder meer een zeer interessante test tussen drie spraakmakende elektrische auto's in de 'nieuwe middenklasse', maar bijvoorbeeld ook een test tussen twee nuchtere occasions. Voor wie het nog wel wat ouder mag zijn: we hebben ook een mooi verhaal over een Peugeot 205 CTI en zetten de oude Volkswagen Golf VR6 Variant naast de nieuwe Golf R Variant.

Zoals gezegd komt er een drietal bij elkaar dat op dit moment voor behoorlijk wat opschudding in de middenklasse zorgt. De splinternieuwe Kia EV6 is klaar om de strijd aan te gaan met twee andere spraakmakende EV's: de Polestar 2 en Skoda Enyaq. Ze gaan ieder zo hun eigen weg en Roy Kleijwegt duidt waar de verschillen zitten.

Moet je van dat elektrische rijden niet zoveel weten, dan kun je je hart ophalen aan een rijtest met de Ferrari 812 Competizione. Niet de snelste Ferrari van het moment, maar zonder twijfel de bruutste. Met een atmosferische V12 die 830 pure pk’s naar de achterwielen stuurt, is het wellicht zelfs de spectaculairste ooit. We geven 'm de sporen op het circuit van Fiorano.

Een auto die wat minder zeldzaam is dan de 812 Competizione maar die je ook weer niet op elke straathoek ziet, is de Ford Ranger. Zoals je wellicht al hebt gezien, wordt die binnenkort afgelost door een volledig nieuwe generatie. Voor het zover is, zwaait Ford zijn pick-up uit met maar liefst vier speciale edities. We reden ze allemaal.

Het Chinese Nio zet ondertussen vaart achter zijn Europese opmars. De volledig elektrische ES8 moet het voor Nio waar gaan maken. Een auto die je niet alleen geruisloos van A naar B brengt, maar die je tijdens de rit ook gezelschap biedt. Even lijkt het alsof Furby weer terug is van weggeweest, al heeft de ES8 geen pratend uiltje op het dashboard maar een ander bijzonder 'wezentje'. Frank Jacobs praat je bij.

Wie geen behoefte heeft aan pratend pluimvee of iets dat daarop lijkt en liever gewoon een nuchtere en betaalbare occasion voor de deur zet, schotelen we bovenstaand tweetal voor. De Nissan Note en Opel Corsa hebben een nogal ander karakter, niet in de laatste plaats vanwege hun afmetingen, en zijn vanwege hun vergelijkbare leeftijd en prijs toch interessant om eens met elkaar te vergelijken.

We gaan nog een stuk verder terug in de tijd voor een reportage waarin de Volkswagen Golf VR6 Variant ten tonele verschijnt. De meest potente versie van de Golf III Variant is natuurlijk de voorvader van de dit jaar onthulde Golf R Variant en we kijken graag eens of die heerlijke V6 de vierpitter van de Golf R nog in de schaduw kan zetten.

Misschien nog wel leuker is deze Peugeot 205 CTI, waar een heel bijzonder verhaal aan zit. Zijn eigenaar restaureerde hem samen met familie en paste de aandrijflijn grondig aan. Dat lijkt wellicht heiligschennis, maar er is een hele goede reden voor. Dit bijzondere verhaal mag je echt niet missen!

Tenslotte hebben we natuurlijk ook weer de vertrouwde Klokje Rond-keuring, deze week met een Subaru Forester. Nou kunnen die vaak behoorlijke kilometerstanden halen, maar toch weet Joep Schuurman nog wel wat problemen te vinden.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.