Dit lees je in AutoWeek 47

AutoWeek 47 ligt vanaf morgen in de winkels, tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine.

De Nissan Leaf, Kia e-Niro en Volkswagen ID3 hebben behalve hun elektrische aandrijflijn nog iets gemeen: alle drie zijn het verkoopknallers (geweest). De ID3 is uiteraard de nieuwste inzending, maar of de Volkswagen het ook in zich heeft om die andere twee in de schaduw te zetten? Roy Kleijwegt zocht het uit. Van een hele andere elektrische orde is de Batteryrunner. Dat is een zelfbouwproject met een actieradius van maar liefst 1.000 km. Dat belooft wat, ook al ziet hij er misschien wat apart uit. Tijd om eens uit te zoeken wat dat te betekenen heeft.

Hoewel het erop begint te lijken dat elektrische auto's conventioneel aangedreven modellen uit AutoWeek beginnen te verdrijven, is niets minder waar hoor. Ook in dit nummer is er weer volop aandacht voor de wat traditionelere nieuwkomers. Wat te denken van de nieuwe Hyundai i20. Die is weliswaar qua looks niet meer zo traditioneel als voorheen en in de eerste rijtest moet blijken of de i20 ook qua rijden wat spannender is geworden. De Mercedes-Benz E-klasse 200d die verderop in nummer 47 aan bod komt, is qua prestaties in ieder geval alles behalve spannend, maar de minst krachtige dieselversie van de E-klasse blijkt op een ander punt wél uit te blinken.

Daar blijft het niet bij qua tests, want BMW trok onlangs het doek van de iX3 en AutoWeek maakte er de eerste meters mee. De keuze van BMW om niet een volledig van de grond af ontwikkelde elektrische auto neer te zetten, maakt de iX3 niet minder interessant. Sterker zelfs; misschien heeft men in Beieren hiermee juist wel een heel verstandige keuze gemaakt? Marc Klaver deelt zijn ervaringen achter het stuur van de iX3 met je.

Het kan je niet ontgaan zijn dat de Barrelbrigade 2020 in volle gang is. De Kia Rio van Nic, Ford Mondeo van Stéphan en Renault Laguna van Frank zijn afgelopen week binnenstebuiten gekeerd door Joep Schuurman. Bij de één kwamen meer gebreken naar boven dan bij de ander, maar allemaal kunnen ze nog wel wat liefde gebruiken. Aan de heren de taak om het gereedschap op te pakken en er nog wat van te maken. Deze week lees je hoe dat ze afging en of het een beetje zin heeft gehad.

Verder is het ook weer tijd voor een gebruikte auto in een beduidend betere staat om te bewijzen dat er nog leven in zit. In Klokje Rond schittert deze week een Ford Focus C-Max uit 2005 met ruim 3 ton op de teller. Nee, geen diesel, maar een 2.0 benzine! Geen extreem hoge maar toch een zeer respectabele kilometerstand. Bij Carrec Technocenter laten we onderzoeken of de praktische gezinsauto nog goed is voor meer betrouwbare kilometers, of dat de koek nu toch echt bijna op is.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.