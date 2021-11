Dit lees je in AutoWeek 47

AutoWeek 47 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Aan stoere auto’s geen gebrek in dit nummer. De Cupra Formentor VZ5, de Maserati Levante GT Hybrid en vooral de Toyota GR86 bieden veel vermaak. Nuchtere, compacte auto’s vind je in onze triotest van drie B-segmenters.

Als je als klein merk onderdeel bent van een groot concern, dan kun je zo nu en dan eens winkelen in het onderdelenmagazijn van de collega’s. Zo kwam de vijfcilinder van de Audi RS3 terecht in de neus van de Cupra Formentor VZ5 die daarmee een echte pretfabriek werd. Hoofdredacteur Damiaan Hage reed 'm!

Een andere dikke SUV die bij uitstek met flinke motoren leverbaar was, is de Maserati Levante. We zeggen 'was', want nu is de Levante er ook met een mild-hybride viercilinder. Dat maakt hem op papier behoorlijk interessant voor de Nederlandse markt. Jan Lemkes kijkt wat de eventuele concessies zijn als je voor een klap minder geld gaat winkelen voor een Levante.

Van een totaal andere orde is de Toyota GR86. Die heeft namelijk 'gewoon' weer een boxermotor in zijn neus zitten, die sterker is dan die in de GT86. Verder blijft het recept behoorlijk vergelijkbaar. Daar hoeven we niet rouwig om te zijn, zo ontdekt Roy Kleijwegt. Hij maakte de eerste meters in de nieuwe sportcoupé.

Ben je niet op zoek naar een sportieve coupé of een dikke SUV, maar wil je gewoon een breed inzetbare compacte hatchback, dan is de keuze weer wat lastiger geworden. Volkswagen heeft namelijk de Polo een opfrisser gegeven en dat betekent dat succesnummers als de Toyota Yaris en Peugeot 208 hun borst nat kunnen maken. Toch?

Zoals je op de hoofdfoto kunt zien, treffen deze week ook twee familieleden elkaar. Onze Mercedes-Benz C-klasse duurtester ontmoet zijn voorvader: de eerste C-klasse. Er is veel veranderd in de afgelopen 28 jaar, blijkt wel als we gelijktijdig met de twee op pad zijn.

Ook op de occasionpagina's van AutoWeek 47 is er aandacht voor auto's met een sportieve inborst. Wat te denken van de BMW M5 (E39) die je hierboven op de brug bij Carrec Technocenter ziet staan? Een in zijn tijd zeer indrukwekkende auto, die ook 21 jaar later nog altijd ontzag inboezemt. Je moet het alleen wel durven om er op deze leeftijd nog eentje te kopen, zeker als er bijna 3,5 ton op de teller staat. Eens kijken hoeveel leven er nu nog in de M5 zit.

Waar in ieder geval nog heel veel leven in zit, is de Lotus Exige S van Sacha Both. Haar witte Brit is pas enkele jaren oud. We zijn vooral ook benieuwd naar Both's beweegredenen om een Exige voor de deur te zetten.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.