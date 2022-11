Dit lees je in AutoWeek 45

AutoWeek 45 valt deze week bij je in de brievenbus en is vanaf woensdag te koop in de winkel. In dit nummer neemt de Hyundai Ioniq 5 het op tegen de Nissan Ariya, rijden we met de MG 4 Electric en staat er een voor de racerij omgebouwde Citroën C1 op de rollenbank.

De Hyundai Ioniq 5 gooit hoge ogen en Nissan hoopt van harte dat het met de Ariya een weerwoord kan bieden. Bovendien wil Nissan er wat verloren tijd mee inhalen, omdat het na de Leaf stil bleef op elektrisch gebied. Tijd voor een krachtmeting tussen de Ariya en de Ioniq 5.

Een andere elektrische nieuwkomer in dit nummer komt uit een totaal andere hoek. Het tegenwoordig vanuit China aangestuurde MG zet met de 4 Electric de aanval in op auto's als de Volkswagen ID3, met een aantrekkelijker prijskaartje. Wij konden met de MG 4 Electric op pad om eens te ontdekken of het een kansrijk verhaal is. Een tipje van de sluier: als het MG daadwerkelijk lukt om de prijs van de MG 4 onder de €30.000 te houden, wordt deze Chinees onder Britse vlag een verkoopknaller van jewelste.

De Range Rover Sport is als dynamischer, iets minder grote Range Rover een begrip sinds 2005. Land Rover stuurt de derde generatie de wereld in en die oogt lekker herkenbaar. De Sport heeft van alle modellen het hoogste showgehalte. Maar zet hij dat ook om in daden? Stéphan Vermeulen zocht het uit.

In AutoWeek 45 kun je vooral ook veel leuk leesvoer verwachten op occasiongebied. Zo is het tijd om jullie bij te praten over wat er met de barrels van Barrelbrigade 2022 is gebeurd. De Renault Mégane van Frank en de Jaguar X-type van Marco reden nog, maar de Opel Astra van Michiel stond met een kapotte koppakking al voorgesorteerd voor de shredder. Is het ondanks dat toch gelukt om ook voor de Astra een liefhebbende nieuwe eigenaar te vinden?

We dachten dat we de Citroën C1 in alle soorten en maten zo onderhand wel hadden behandeld. Maar dan komt de rollenbank-aanmelding van Tygo van Veggen binnen. Hij heeft een Citroën C1 PTC. Wat is dat nu weer? Een raceauto dus! Daar hebben ze bij Beek Auto Racing in Den Haag natuurlijk ervaring mee. Eens zien wat de kleine scheurneus nog in huis heeft.

Als autoliefhebber moet je minstens eenmaal in je leven een Alfa Romeo op je naam gehad hebben. Thijs Meijer ging voortvarend te werk door zijn automobiele loopbaan met een Alfa te beginnen. Dat de motor een paar maanden later in de soep draaide was vette pech en de IVA-student kan er vooral om lachen. Nu is het tijd om eens te kijken hoeveel leven er nog in zijn Alfa zit.

Dat en meer lees je in AutoWeek 45, die vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.