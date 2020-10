Dit lees je in AutoWeek 44

AutoWeek 43 ligt vanaf morgen in de winkels, tijd om door te nemen wat je deze week kunt verwachten in ons bomvolle magazine.

Uiteraard staan er weer tal van interessante tests in AutoWeek deze week, maar eentje springt er toch wel uit. We reden namelijk met de gloednieuwe Rolls-Royce Ghost. De tot op heden populairste auto uit de geschiedenis van het merk gaat meer zijn eigen weg nu-ie op de eigen van de Phantom afkomstige basis staat. Natuurlijk zorgen daarnaast diverse luxe snufjes er voor dat de Ghost qua ervaring weer naar een hoger niveau is getild. Waaruit dat blijkt, vertelt Jan Lemkes je. Verder was er vorige week aandacht voor de Cupra Formentor, maar ook van moedermerk Seat is er SUV-nieuws. De Tarraco is er voortaan namelijk ook als FR. Voorheen was dat echt een sportievere versie, nu is het nog slechts een uitvoeringsniveau met wat sportieve tintjes. Wat biedt het nog? Tijd om dat eens uit te zoeken.

Wie denkt dat er alleen maar grote en (relatief) dure auto's aan de tand zijn gevoeld, heeft het mis. Uiteraard krijgt ook het nieuwe spul voor de kleinere beurs de aandacht. Onze Hyundai i10-duurtester mag zich bewijzen tegen een oudgediende die dankzij hybride-techniek weer bij de tijd moet zijn: de Fiat Panda. Op elektrisch vlak is er de kennismaking met een nieuwe Chinese inzending; de Xpeng. Hoewel deze fabrikant een wel erg Aziatische naam draagt, zijn er ambities om de Europese markt te bestormen. Hoog tijd dus om eens te onderzoeken of dat kans van slagen heeft.

Liefhebbers van Klokje Rond moeten we deze week helaas teleurstellen, maar daarvoor in de plaats staat er weer eens een oudere auto met een bijzondere motorconversie in de spotlights! De Mercedes-Benz 190 van Johan Muter heeft namelijk heel wat meer cilinders onder de kap dan oorspronkelijk. Een ombouw die volgens velen onmogelijk zou zijn, maar toch kreeg-ie het voor elkaar. Wat er nu brult voorin de 190, houden we nog even geheim.

Een andere gebruikte auto waarbij we de focus leggen op de motor, is de BMW 116i die deze week op de rollenbank staat. Deze heeft de beruchte 1.6 THP van PSA onder de kap, maar is tot op heden het grootste euvel bespaard gebleven. Helaas lijkt er echter wel wat op de loer te liggen, net nu-ie mag gaan bewijzen wat er nog aan vermogen aanwezig is.

Dit en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek, die deze week vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt hij binnen twee werkdagen op de deurmat.