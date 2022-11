Dit lees je in AutoWeek 44

AutoWeek 44 hangt deze week bij je in de brievenbus en is vanaf woensdag te koop in de winkel. In dit nummer tref je lekker veel sportief spul!

De sportieve auto's zie je hierboven natuurlijk nog niet, daar komen we zo op terug. Hierboven zie je de Toyota Aygo X en Dacia Sandero. Die opereren weliswaar niet in hetzelfde segment, maar kosten wel ongeveer hetzelfde. Een leuke vergelijking dus, want voor hetzelfde geld heb je dus meer ruimte, alleen laat de Dacia het dan op andere plekken liggen ten opzichte van de Toyota?

Spectaculairder is de occasiondubbeltest tussen een Hyundai i30 N2 Performance en een Honda Civic Type R GT. Je moet over een fikse portie zelfbeheersing beschikken als je je dagelijkse kilometers in een van deze twee auto’s maakt, want met hun vracht aan pk’s en Newtonmeters dagen de Civic Type R en i30 N Performance je continu uit. Als de gelegenheid zich voordoet, is het volop genieten.

Wat ook volop genieten is, is het rijden met een Mazda MX-5. Nog altijd staat die garant voor een hoop lol, met een betrekkelijk bescheiden vermogen. voor 2022 is de recente editie aangepast en we hadden hem met de 1.5-motor niet eerder in een test gehad. En leuk dat we het gehad hebben!

In de hoek van de gebruikte auto's tref je deze week behalve de i30 N en Civic Type R ook nog een smeuïge machine op de rollenbank; een Alfa Romeo 159 3.2 JTS. Ligt het aan ons of zie je de 159 steeds minder in het verkeer? Elian Veldman is bezig met zijn tweede. Hij deed zijn diesel weg en op zijn queeste naar meer vermogen kwam hij bij dit exemplaar terecht, met V6-motor.

Tenslotte hebben we in Klokje Rond een auto te gast die op papier toch wel heel wat zaken heeft die 'm geen lange levensverwachting geven. Een elf jaar oude Octavia Combi met de beruchte, olieslurpende 1.8 TSI-motor, DSG-transmissie, een LPG-installatie. Hij heeft al ruim 3 ton op de teller. Ümit Kondu ging het avontuur aan en reed in een jaar tijd meer dan 30.000 kilometer met de Tsjechische Combi. Dat ging niet zonder slag of stoot.

Dat en meer lees je in AutoWeek 44, die vanaf woensdag in de winkels ligt. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.