Dit lees je in AutoWeek 44

AutoWeek 44 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Deze week hebben we aandacht voor aardig wat forse en/of krachtige auto's. Wat te denken van de nieuwe Audi RS3, de Ford Bronco, de Range Rover Velar en de Porsche Macan?

Om te beginnen lees je deze week in AutoWeek over de twee SUV's die we als laatste noemden: de Porsche Macan en de Range Rover Velar. Porsche staat aan de vooravond van de introductie van zijn eerste elektrische SUV. Om de petrolheads niet van zich te vervreemden laat Porsche de Macan met zijn benzinemotoren nog even blijven en die heeft daarom een opfrisbeurt gekregen. Of dat genoeg is, onderzoeken we in een vergelijking met de eveneens geüpdatete Range Rover Velar.

Een SUV van een andere snit is de Ford Bronco. De liefhebbers wachten gevoelsmatig al een eeuwigheid op een nieuwe Ford Bronco in retrostijl. Al in 2004 trok een studiemodel de aandacht tijdens de autoshow in Detroit, nu kunnen we op stap met de productieversie die via de grijze import ook zijn weg naar ons land vindt.

We laten we de bescheidenheid nog heel even voor wat het is, want we rijden ook met de splinternieuwe Audi RS3. Snel was de Audi RS3 altijd al wel, maar de nieuwe generatie moet scherper zijn dan ooit tevoren. Tegelijk moet het rijplezier dankzij het nieuwe achterdifferentieel met koppelingen eveneens hoger liggen. Het klinkt als hinken op twee gedachten.

Is er deze week dan niets te lezen over auto's voor een bescheidener budget? Nou, echt wel hoor. Wat te denken van een warm welkom voor onze nieuwe duurtester: de Nissan Qashqai? Ook gaan we langs bij een Mazda RX-8-eigenaar voor Blits Bezit en dat doen we met 'onze' Mazda MX-30 duurtester. Wat vindt iemand met een Mazda met rotatiemotor van de EV die op den duur ook een rotatiemotor aan boord krijgt? Tenslotte duiken we even in het logboek van onze duurtest-Mercedes-Benz C-klasse en wat zien we daar: 1.000 km op één tank?

In Klokje Rond hebben we deze week een Seat Leon te gast met de betrouwbare 1.8 turbo (die van voor het TFSI-tijdperk) aan boord. De kilometerstand van 360.000 km laat zien dat dat blok best wat kan hebben, maar of dat ook geldt voor de rest van de auto? Tim van Carrec Technocenter velt er zijn nietsontziende oordeel over.

Tenslotte hebben we één van de meest bijzondere gasten ooit in 'Op de Rollenbank'. Een Barkas Framo. Een wat? Een in Oost-Duitsland gebouwde pick-up die oorspronkelijk een zeer bescheiden tweetaktmotor in de neus had liggen. Nu ligt daar iets heel anders van veel verder weg. Een scheurmonster zal het er niet mee worden, maar hoeveel pk's heeft de volledig gerestaureerde Barkas nu eigenlijk?

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.