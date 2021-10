Dit lees je in AutoWeek 42

AutoWeek 42 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Deze week rijden we onder meer met de Kia EV6 die hoge verwachtingen met zich meedraagt. Uiteraard is er nog veel meer interessants te lezen.

Je ziet het op de foto hierboven al: onze Citroën C4 duurtester ontmoet zijn voorvader, de eerste generatie C4. De Citroën C4 is een goed voorbeeld van de manier waarop de auto-industrie zijn bakens heeft verzet. Kijk maar naar de eerste en de derde generatie C4: de oude is een ‘gewone’ driedeurs hatchback, de nieuwste een cross-over.

Een auto die geen directe voorgangers heeft maar daarom absoluut niet minder interessant is, is de Kia EV6. We noemden 'm al even. Dat de Kia EV6 veelbelovend is, dat zagen we al snel. Maar de elektrische Kia maakt zijn grote belofte in de praktijk meer dan waar. Sterker nog, Kia neemt brutaal een voorsprong op de directe concurrentie. Roy Kleijwegt praat je bij na een rijtest met de EV6.

Een ander gloednieuw model dat aan bod komt deze week, is zelfs nog niet eens onthuld. We hebben het dan over de Mercedes-Benz SL, waar we alvast in mee mochten rijden. Nog niet zelf achter het stuur, helaas. Mercedes-Benz doet een poging het concept van de SL te behoeden voor de ondergang. Het is niet langer een comfortabele roadster voor oudere mensen, het is net als het oermodel met zijn legendarische deuren weer een sportwagen. We rijden mee met AMG’s technisch directeur.

In een bescheidener deel van de huidige automarkt treffen we de drie compacte middenklassers die in een triotest met elkaar de strijd aangaan: de Kia Ceed, Seat Leon en Mazda 3. Nog een stapje daaronder staat de Volkswagen Polo, die onlangs gefacelift werd. Marco Gorter ging met de vernieuwde Polo op pad en onderzocht of het voor een Volkswagen nog redelijk stevig gewijzigde uiterlijk ook echt zoveel vernieuwing met zich meebrengt als het lijkt.

In onze occasionhoek van het magazine hebben we onder meer aandacht voor twee jong gebruikte SUV's die zeker het overwegen waard zijn als je graag zuinig rijdt. De SUV mag dan bij sommigen het imago hebben van een grote, zware en vooral brandstof verslindende auto, de Mercedes-Benz GLA en Peugeot 3008 bewijzen dat de soep soms wat minder heet wordt gegeten. Dankzij hun bescheiden dieselmotoren combineren ze goede prestaties met een acceptabel verbruik. Marc Klaver deelt zijn bevindingen met de twee.

Een auto die allesbehalve smetteloze techniek op prachtige wijze verborgen weet te houden, de eerste generatie Audi A5, mag zich deze week bewijzen in Klokje Rond. Het exemplaar in kwestie heeft een 2.0 TFSI in de neus en bijna 3 ton op de teller. Joep, pak het gele papiertje er maar vast bij, maar wellicht valt het nog mee.

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.