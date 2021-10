Dit lees je in AutoWeek 41

AutoWeek 41 ligt vanaf morgen in de winkels of valt deze week op je deurmat. Deze week neemt onder meer een potentiële verkoopknaller het op tegen de auto die al hoog in de verkoopcijfers staat, maar uiteraard is er veel meer te verwachten.

Tal van belangrijke nieuwkomers in AutoWeek deze week. Om te beginnen de splinternieuwe Opel Mokka, die het mag opnemen tegen de populaire maar inmiddels iets op leeftijd rakende Hyundai Kona. Van beiden zijn er ook elektrische versies, alleen zetten we nu de Kona en Mokka met benzinemotor naast elkaar.

Een wél volledig elektrisch aangedreven duo met enorme potentie zie je hierboven. Met enorme potentie doelen we op de Tesla Model Y, want de Volvo XC40 Recharge heeft al bewezen dat veel Nederlanders daarop zitten te wachten. Nu mag-ie ook bewijzen of Tesla's jongste telg op afstand te houden is.

Meer elektrisch nieuws is er in de vorm van de Cupra Born. De Spaanse neef van de Volkswagen ID3, of is het gewoon een ID3 met een ander sausje? Aan Marco Gorter het genoegen om het uit te zoeken. Dat was niet de enige elektrische auto waar Marco mee op pad ging, want ook de BMW i4 werd door hem aan een test onderworpen. De i4 trapt verscheidene heilige huisjes om bij BMW, al is het maar de vraag hoe erg dat is.

AutoWeek zou AutoWeek niet zijn als er niet ook aandacht is voor auto's met een brandstofmotor en dan specifiek twee exemplaren die wel heel lekker zijn. De Mercedes-Benz 500 E heeft een reputatie om je vingers bij af te likken. Het moderne equivalent, de Mercedes-AMG E 63 S, zal wellicht nooit zo'n icoon worden. Toch is Mercedes erg ver gekomen als we de twee met elkaar vergelijken, maar welke we liever zouden hebben...?

Sportief plezier van een bescheidener soort vindt zijn weg naar de rollenbank. Daar staat deze week namelijk een Skoda Octavia Combi RS op. Een ultieme sleeper? Misschien wel, want als het gas erop gaat, schieten de meters omhoog... Wat is hier gebeurd?

Dat en meer is allemaal te lezen in de nieuwste AutoWeek. Die ligt deze week vanaf woensdag in de winkels. Ga je liever niet de deur uit? Bestel vanuit de luie stoel het nieuwste nummer. Dan valt dat binnen twee werkdagen op de deurmat.